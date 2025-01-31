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Влюбился в нее, когда натягивал противогаз: что известно о жене-украинке главного коммуниста России Зюганова

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Геннадий Зюганов женат на украинке Надежде Амеличевой
Геннадий Зюганов женат на украинке Надежде Амеличевой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Надежда находится в тени своего мужа-пропагандиста

Лидер Коммунистической партии в России (КПРФ) Геннадий Зюганов, как и сын покойной Светланы Светличной, много лет живет в браке с украинкой. Надежда Васильевна Амеличева (девичья фамилия) родила пропагандисту двух детей.

Жена откровенного украинофоба родилась 10 февраля 1946 года в Украинской ССР. "Моя супруга родом с Украины", — однажды заявил Зюганов, однако где именно появилась на свет женщина, российский политик умолчал.

Известно, что детство Надежда провела в деревне Мымрино Орловской области. Там же она познакомилась с будущим мужем, который был ее учителем в школе. Надежда всего на два года младше за Геннадия.

В одном из интервью, уже в зрелом возрасте лидер Коммунистической партии шутя заявлял, что влюбился в Амеличеву, когда помогал ей надевать противогаз. После окончания школы Надежда поступила на исторический факультет Орловского педагогического института, а Зюганов — на физико-математический факультет того же вуза. Пара поженилась после возвращения коммуниста из армии.

геннадий зюганов в молодости надежда зюганова в молодости
Надежда и Геннадий Зюгановы в молодости

В этом браке появилось двое детей: сын Андрей (1968) и дочь Татьяна (1974). Сейчас у них семь внуков и один правнук.

геннадий зюганов надежда зюганова
татьяна зюганова геннадий зюганов надежда зюганова
Зюгановы с дочерью Татьяной

Зюганова в молодости работала инженером в бюро технической информации Второго Московского часового завода "Слава". В настоящее время она держится в тени своего мужа-пропагандиста, который избирался на пост президента РФ целых четыре раза.

Надежда занимается лишь домом и семьей. Она редко сопровождает мужа на мероприятиях, избегает общения с журналистами, не ведет страницы в социальных сетях.

надежда зюганова геннадий зюганов

Ранее мы писали о дочери экс-регионалки Елены Бондаренко. Девушке сейчас 32 года и не так давно живет в США.

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#Геннадий Зюганов #Надежда Зюганова