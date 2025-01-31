Влюбился в нее, когда натягивал противогаз: что известно о жене-украинке главного коммуниста России Зюганова
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Надежда находится в тени своего мужа-пропагандиста
Лидер Коммунистической партии в России (КПРФ) Геннадий Зюганов, как и сын покойной Светланы Светличной, много лет живет в браке с украинкой. Надежда Васильевна Амеличева (девичья фамилия) родила пропагандисту двух детей.
Жена откровенного украинофоба родилась 10 февраля 1946 года в Украинской ССР. "Моя супруга родом с Украины", — однажды заявил Зюганов, однако где именно появилась на свет женщина, российский политик умолчал.
Известно, что детство Надежда провела в деревне Мымрино Орловской области. Там же она познакомилась с будущим мужем, который был ее учителем в школе. Надежда всего на два года младше за Геннадия.
В одном из интервью, уже в зрелом возрасте лидер Коммунистической партии шутя заявлял, что влюбился в Амеличеву, когда помогал ей надевать противогаз. После окончания школы Надежда поступила на исторический факультет Орловского педагогического института, а Зюганов — на физико-математический факультет того же вуза. Пара поженилась после возвращения коммуниста из армии.
В этом браке появилось двое детей: сын Андрей (1968) и дочь Татьяна (1974). Сейчас у них семь внуков и один правнук.
Зюганова в молодости работала инженером в бюро технической информации Второго Московского часового завода "Слава". В настоящее время она держится в тени своего мужа-пропагандиста, который избирался на пост президента РФ целых четыре раза.
Надежда занимается лишь домом и семьей. Она редко сопровождает мужа на мероприятиях, избегает общения с журналистами, не ведет страницы в социальных сетях.
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