Была "железной леди" Сирии, а теперь умирает в России: что известно о жене Башара Асада

Несмотря на свой западный бэкграунд, Асма полностью поддерживала мужа-диктатора

Западные медиа называли ее "железной леди", "розой пустыни" и даже "первой леди ада". Асма Ахрас (девичья фамилия) родилась в Лондоне в семье выходцев из сирийского города Хомс, получила образование в Европе, но позже переехала в Сирию и всецело поддерживала своего мужа-диктатора Башара Асада.

Асма получила образование в лондонских Queen's College и King's College London, где окончила факультет компьютерных наук с отличием. Работала в престижных банках Deutsche Bank и JP Morgan.

В 2000 году вышла замуж за Башара Асада и стала первой леди Сирии. Первоначально ее считали прогрессивной с западным миролюбивым бэкграундом, но во время гражданской войны в Сирии ее репутация кардинально изменилась.

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В то время, когда режим Асада применял химическое оружие против своего населения, его супруга спокойно продолжала жить в роскоши.

В 2012 году ЕС заморозил активы Асмы Асад и запретил поездки в европейские страны, но все же благодаря британскому гражданству она могла посещать Великобританию. В 2018 году у "первой леди ада" диагностировали рак груди, в мае 2024 года – острый миелоидный лейкоз.

У Асадов трое детей — два сына и дочь (19–23 лет). Недавно семья бежала в Россию, где получила политическое убежище. По данным СМИ, после побега из Сирии в Москву, Асма захотела развода с Башаром и вернуться в Британию, но власти отказали ей из-за санкций.

В декабре 2024 года стало известно, что Асма Асад на грани жизни и смерти, якобы она очень больна лейкемией. Врачи оценивают ее шансы на выживание в 50%. Она изолирована от окружающих из-за риска заражения.