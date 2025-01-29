Была в Киеве во время войны: где сейчас и как выглядит дочь экс-регионалки Елены Бондаренко

Девушка давно строит карьеру певицы в США с мужем-американцем

Дочь "черного рта" Партии регионов Елены Бондаренко живет в Америке и словом не заикнется о своей скандальной матери. Где сейчас находится бывший пророссийский политик, а также младший сын Елены Бондаренко Михаил — неизвестно, однако ее наследница не скрывается, а наоборот, Полина активна в соцсетях и в публичном пространстве. Год назад девушка посещала воюющую Украину.

Полина родилась в 1999 году в Донецке. В сентябре 2023 года девушка дала интервью американскому журналу boldjourney, в котором рассказала, что переехала в Бостон в возрасте 17 лет, чтобы получить степень бакалавра в престижном колледже Беркли, а после окончания учебы переехала в Лос-Анджелес.

В 2017 году стало известно, что 18-летняя Полина вышла замуж за американского продюсера и композитора Джареда Далтона Кейна. "Любовь не признает границ и паспортов, национальностей и языков. Она вышла замуж. А я стала тещей. И поскольку мой зять — англоязычный, то мне приходится подтягивать свой английский. Семья Джареда — это замечательные веселые люди, дружественные и внимательные", — заявляла в то время Бондаренко.

В 2017 году Полина вышла замуж за американца Джареда Кейна

Отец Полины Андрей Бондаренко ведет дочь к алтарю. Мать-регионал также присутствовала. Фото: ТСН

Сейчас Полина находится в отношениях совсем с другим мужчиной, но так же американцем. Три года назад девушка вышла замуж во второй раз — за солиста молодой рок-группы XNK Райана. 13 января 2025 года Полина поздравила любимого с годовщиной свадьбы.

Полина замужем во второй раз

Дочь Елены Бондаренко наслаждается замужней жизнью в Лос-Анджелесе и строит вокальную карьеру под сценическим псевдонимом Lina Cooper (Лина Купер). 3 сентября 2024 года девушка заявила подписчикам, что беременна, показав округлый живот и дату 10/04.

Позже пара призналась, что таким образом они хотели привлечь фанов к премьере новой песни 4 октября.

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Полина кардинально отличается от своей скандальной матери, которая выступала против всего украинского. В декабре 2023 года девушка вместе с мужем-американцем посетила Киев. Она не скрывает своей любви к Украине и поддерживает ее в борьбе с Россией.

Полина была в Украине во время войны

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В своих постах исполнительница не упоминает о родителях и младшем брате. В интервью Полина рассказывает об Украине, о свое родном Донецке, в котором родилась и провела детство. Однако об оккупации города РФ не говорит.

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"Для меня это была действительно мечта, которая сбылась, я представляла этот момент в течение двух последних лет. Приехала и узнала, что город, который я оставила, такой же красивый, а люди еще добрее, чем я их помню… Хотелось бы остаться на дольше, но даже этого времени хватило, чтобы открыть целое хранилище любви, которое у меня есть, и снова соединиться с собой. Люблю тебя, Украина", — писала Полина в Инстаграме.

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