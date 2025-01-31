Изготовили по заказу Минобороны СССР: в Украине продают редкие часы

За них готовы платить приличные деньги

Вещи, сделанные в СССР, сегодня приобретают все большую популярность и пользуются огромным спросом среди коллекционеров. Среди наиболее распространенных лотов, которые активно продают на профильных ресурсах, можно выделить наручные часы.

К примеру, на сайте онлайн-объявлений Violity появилась информация о продаже командирских часов "Амфибия", изготовленных специально по приказу Министерства обороны СССР. Характеризуются они неприхотливостью в уходе, водонепроницаемостью и точным ходом.

В объявлении указано, что изготовлены часы были на Чистопольском часовом заводе "Восток" по приказу №346901. Они продаются без ремешка и имеют незначительные дефекты, которые видны на фото. Цена таких часов составляет 5 700 гривен.

Командирские часы имеют 24-часовой циферблат. Корпус выполнен из нержавеющей стали и он противоударный. Стрелки светятся в темноте и покрыты люминофором.

Заводная головка из нержавеющей стали. Часы "Амфибия" безотказно работают на глубине до 200 метров в условиях значительных перепадов температур и давления. Также часы пыле- и грязенепроницаемые.

Автор объявление находится в Киевской области, однако он готов отправить часы по почте в любую точку.

Такие часы очень ценятся среди коллекционеров и за них действительно готовы отдавать немалые суммы.

Что известно о командирских часах времен СССР

История бренда началась в 1965 году, когда МО СССР заказало партию кварцевых устройств для командного состава. Разработкой и производством таких часов занялся Чистопольском часовой завод "Восток".

Была даже установлена квота на продажу часов "Командирские" гражданскому населению через розничную сеть и купить их мог далеко не каждый.

В 1967 году специально по заказу ВМФ СССР на Чистопольском часовом заводе "Восток" были изготовлены первые часы "Амфибия", ставшие знаковым предметом того времени. Часы "Амфибия" безотказно работают на глубине до 200 метров в условиях значительных перепадов температур и давления. Данные модели поставлялись на нужды армии и флота, механизм в них стоял классический (17 камней) с противоударным балансом.

В 1970-е годы начато производство специальных наручных часов, предназначенных для эксплуатации под водой на глубине до 300 метров, наручных водолазных часов.

В 1975 году часы "Амфибия" побывали в космосе в первой экспедиции на космическую станцию "Салют-4" на космическом корабле "Союз -17".

Такие часы ценились чуть ли не на вес золота в СССР и были мечтой практически каждого мужчины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шести моделях наручных часов из СССР, которые ценят до сих пор. Они пользовались популярностью среди советских граждан и были востребованы за пределами Советского Союза.