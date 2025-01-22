В Украине продают календарики из СССР с эффектом 3D: их стоимость вас удивит

Изображения на них были разными — от сказочных персонажей до легкой эротики

Вещи, которые были произведены в Советском Союзе, прекратившем свое существование в 1991 году, в наши дни можно продать за хорошие деньги. К примеру, переливные календари с изображением девушек предлагают приобрести за 50 гривен за штуку.

Объявление о продаже появилось на популярном сайте OLX. Винтажные календарики быстро раскупают и поэтому продавец даже начала вычеркивать лоты, которые уже были куплены.

Жительница Харьковской области предлагает приобрести всем желающим переливные календарики времен СССР. На них изображены миловидные девушки и стоит каждый из них по 50 гривен.

Такие необычные карманные календари с переливными картинками были очень популярны в Союзе и их печатали огромными тиражами на взносы членов партии.

Участвовать в создании календарей даже привлекали художников и тщательно отбирали изображения, которые затем будут отпечатаны.

Сейчас существует целые сообщества коллекционеров таких изделий, которые с радостью скупают календарики с эффектом " 3D", которые были произведены в СССР.

Такая интересная и необычная полиграфическая продукция до сих пор пользуется популярностью и считается очень интересным "трофеем".

Что такое переливные календарики

Переливные календарики – изделия с изображением, которое меняется при изменении угла наклона. От привычных календарей переливные отличаются тем, что обладают эффектом объема. Для этого при изготовлении используется лентикулярный пластик. Он создан таким образом, чтобы каждый человеческий глаз воспринимал предназначенное для него изображение.

Изображение печатается полосами, то есть в закодированном виде. Кодировка производится при помощи специализированных программ. Далее на струйном принтере или плоттере производится печать закодированного изображения. После этого его соединяют с линзовым растром, в результате чего человек видит 3D картинку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько в Украине продают советский таксофон. Во времена СССР они висели на улицах. Продавец указал, что таксофон – новый. Состояние лота – идеальное, однако отсутствует ключ, открывающий отсек для монет.