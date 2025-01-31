Виготовили на замовлення Міноборони СРСР: в Україні продають рідкісний годинник

За них готові платити пристойні гроші

Речі, зроблені в СРСР, сьогодні набувають все більшої популярності і користуються величезним попитом серед колекціонерів. Серед найпоширеніших лотів, які активно продають на профільних ресурсах, можна виділити наручні годинники.

Наприклад, на сайті онлайн-оголошень Violity з’явилася інформація про продаж командирського годинника "Амфібія", виготовленого спеціально за наказом Міністерства оборони СРСР. Характеризуються вони невибагливістю у догляді, водонепроникністю та точним ходом.

В оголошенні зазначено, що виготовлений годинник був на Чистопольському годинниковому заводі "Схід" за наказом №346901. Вони продаються без ремінця та мають незначні дефекти, які видно на фото . Ціна такого годинника складає 5 700 гривень.

Командирський годинник має 24-годинний циферблат. Корпус виконаний з нержавіючої сталі та він протиударний. Стрілки світяться у темряві та покриті люмінофором.

Заводна голівка із нержавіючої сталі. Годинник "Амфібія" безвідмовно працює на глибині до 200 метрів в умовах значних перепадів температур та тиску. Також годинник пило- і бруднопроникний.

Автор оголошення знаходиться в Київській області, проте він готовий відправити годинник поштою в будь-яку точку.

Такий годинник дуже цінується серед колекціонерів і за нього справді готові віддавати чималі суми.

Що відомо про командирський годинник часів СРСР

Історія бренду розпочалася у 1965 році, коли МО СРСР замовило партію кварцових пристроїв для командного складу. Розробкою та виробництвом таких годинників зайнявся Чистопольський годинниковий завод "Схід".

Була навіть встановлена квота на продаж годинника "Командирському" цивільному населенню через роздрібну мережу, тому придбати їх міг далеко не кожен.

У 1967 році спеціально на замовлення ВМФ СРСР на Чистопольському годинниковому заводі "Схід" були виготовлені перші годинники "Амфібія", які стали знаковим предметом того часу. Годинник "Амфібія" безвідмовно працює на глибині до 200 метрів в умовах значних перепадів температур та тиску. Ці моделі постачалися на потреби армії і флоту, механізм у них стояв класичний (17 каменів) з протиударним балансом.

У 1970-ті роки розпочато виробництво спеціальних наручних годинників, призначених для експлуатації під водою на глибині до 300 метрів, наручних водолазних годинників.

У 1975 році годинник "Амфібія" побував у космосі в першій експедиції на космічну станцію "Салют-4" на космічному кораблі "Союз-17".

Такий годинник цінувався мало не на вагу золота в СРСР і був мрією практично кожного чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав про шість моделей наручних годинників з СРСР, які цінують досі. Вони користувалися популярністю серед радянських громадян і були затребуваними за межами Радянського Союзу.