Не только "Ракета". 6 моделей наручных часов в СССР, которые ценят до сих пор

Эти модели пользуются популярностью на антикварных рынках

СССР был временем не только экспериментов над сознанием целого поколения и политических изменений — там производили предметы, некоторые из них спустя годы стали приобретать ценность среди коллекционеров. В данном случае рассмотрим марки наручных часов советского производства, которые сегодня популярны на антикварных рынках.

Как сообщает Антикварный дом "Копи", речь идет о таких моделях наручных часов, как "Ракета", "Полет", "Заря", "Слава", "Чайка" и "Луч".

Ракета

Данные часы были выпущены в 1961 году. Они пользовались популярностью среди советских граждан и были востребованы за пределами Советского Союза благодаря своему уникальному дизайну и высокому качеству.

Полет

Были выпущены в 1964 году. Они стали символом советского искусства изготовления часов и были использованы во многих фильмах.

Заря

Были выпущены в 1970-х годах и отличались своим современным и стильным на тот момент выполнением. Они были широко распространены как среди мужчин, так и среди женщин, благодаря своей универсальности и доступности.

Слава

Эти часы были выпущены в 1950-х годах и были известны своим простым и элегантным дизайном.

Чайка

Данные часы тоже выпускались в СССР с 1950-х годов и были доступны широкому кругу потребителей благодаря своей доступности и надежности.

Луч

Часы "Луч" появились в СССР в 1980-х годах. По сей день высоко ценятся коллекционерами.

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