Женщины с этими именами – истерички: назван топ-3 самых крикливых

Эти представительницы прекрасного пола носят сложный характер

Женский мир полон неожиданностей и характеров. Среди них встречаются настоящие эмоциональные вулканы, способные мгновенно изменить атмосферу вокруг себя. Астрологи установили интересную закономерность: некоторые женские имена напрямую связаны с взрывным темпераментом их обладательниц. "Телеграф" рассказывает о 3 распространенных имени, свидетельствующих о таком характере.

Екатерина, несмотря на значение "непорочная", часто демонстрирует диаметрально противоположные качества. Обладательницы этого имени отличаются чрезвычайной настойчивостью и умением добиваться желаемого любыми методами. Слезы, крик, манипуляции – все становится инструментом для реализации цели. Если Екатерина чего-то не получает сразу, она устраивает настоящее эмоциональное представление, заставляя собеседника уступить.

Елена, которая переводится как "светлая", также носит сложный характер. Ее коммуникабельность сочетается с необычайной раздражительностью. Обладательницы этого имени уверены в своей правоте на сто процентов и болезненно воспринимают любую критику. Спорить с Еленой — бесполезное дело, ведь она всегда докажет свою позицию.

Марина, имеющая значение морская, в полной мере оправдывает свое название. Ее эмоциональное состояние напоминает штормовую погоду — непредсказуемо и разрушительно. Марины свободолюбивы, не терпят ограничений и прекрасно владеют манипулятивными техниками. Если она впадает в истерическое состояние, лучше просто подождать, пока эмоциональный шторм утихнет.

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