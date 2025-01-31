Никакой не "Євгенієвич": как правильно писать отчество от имени Евгений

Существуют обе формы отчества, но есть "но"

В украинском языке есть определенные правила по образованию отчества, производного от имени Евгений. Например, в случае имен Євген и Євгеній существуют специфические формы, которые необходимо использовать правильно, в зависимости от ситуации.

Как сообщает NV, имена Євген и Євгеній являются очень похожими, но отчества от них создаются разные. Рассмотрим это на примере мужчин и женщин.

Мужчины

Если используется форма имени Євген, то правильная форма отчества в таком случае — Євгенович. Если же используется форма имени Євгеній, то правильная форма отчества — Євгенійович.

Женщины

Форма отчества Євгенівна используется в случае, если отец женщины записан как Євген. А вот если он записан как Євгеній, то тогда нужно использовать форму отчества Євгеніївна.

Неправильные формы отчества

Если в паспорте или любом другом официальном документе указывается имя Євген, то ошибочными считаются формы отчества Євгенійович и Євгеніївна. Если в документах ваш отец записан как Євгеній, то неправильно использовать формы Євгенович и Євгеньович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мужских именах, от которых отчеств может быть несколько. В украинском языке есть 5 имен, где отчество может быть разное.