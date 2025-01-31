Никакой не "Євгенієвич": как правильно писать отчество от имени Евгений
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Существуют обе формы отчества, но есть "но"
В украинском языке есть определенные правила по образованию отчества, производного от имени Евгений. Например, в случае имен Євген и Євгеній существуют специфические формы, которые необходимо использовать правильно, в зависимости от ситуации.
Как сообщает NV, имена Євген и Євгеній являются очень похожими, но отчества от них создаются разные. Рассмотрим это на примере мужчин и женщин.
Мужчины
Если используется форма имени Євген, то правильная форма отчества в таком случае — Євгенович. Если же используется форма имени Євгеній, то правильная форма отчества — Євгенійович.
Женщины
Форма отчества Євгенівна используется в случае, если отец женщины записан как Євген. А вот если он записан как Євгеній, то тогда нужно использовать форму отчества Євгеніївна.
Неправильные формы отчества
Если в паспорте или любом другом официальном документе указывается имя Євген, то ошибочными считаются формы отчества Євгенійович и Євгеніївна. Если в документах ваш отец записан как Євгеній, то неправильно использовать формы Євгенович и Євгеньович.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о мужских именах, от которых отчеств может быть несколько. В украинском языке есть 5 имен, где отчество может быть разное.