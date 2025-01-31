Берем два яйца и кусочек сала: рецепт сытного украинского блюда (видео)
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Рецепт аппетитных галушек с зажаркой
Чтобы вкусно есть, не обязательно простаивать на кухне все свободное время. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитного украинского блюда — галушек с зажаркой.
Тесто очень легко готовится, ничего не нужно долго вымешивать. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. Продукты нужны самые простые.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт
- мука — 150 г
- щепотка соли
- лук — 2 шт
- сало — 100 г
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца в миске, где будет удобно смешивать тесто. Добавляем щепотку соли и просеиваем постепенно в миску муку.
- Замешиваем густое тесто. Оно должно не падать с вилки. Тем временем ставим на огонь кастрюлю с водой.
- Тесто для галушек набираем ложкой, которую подержали в горячей воде, и выкладываем в кипящую подсоленную воду. Варим до готовности, это займет около 3-5 минут.
- Для заправки поджариваем лук и сало. Заправляем галушки и смакуем.
Блюдо максимально простое, но вкусное и сытное. Также мы делились рецептом питательного салата с творогом и кукурузой.