Укр

Берем два яйца и кусочек сала: рецепт сытного украинского блюда (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сытное и очень простое блюдо
Сытное и очень простое блюдо. Фото shuba.life

Рецепт аппетитных галушек с зажаркой

Чтобы вкусно есть, не обязательно простаивать на кухне все свободное время. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитного украинского блюда — галушек с зажаркой.

Тесто очень легко готовится, ничего не нужно долго вымешивать. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. Продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт
  • мука — 150 г
  • щепотка соли
  • лук — 2 шт
  • сало — 100 г

Способ приготовления:

  1. Взбиваем яйца в миске, где будет удобно смешивать тесто. Добавляем щепотку соли и просеиваем постепенно в миску муку.
  2. Замешиваем густое тесто. Оно должно не падать с вилки. Тем временем ставим на огонь кастрюлю с водой.
  3. Тесто для галушек набираем ложкой, которую подержали в горячей воде, и выкладываем в кипящую подсоленную воду. Варим до готовности, это займет около 3-5 минут.
  4. Для заправки поджариваем лук и сало. Заправляем галушки и смакуем.

Блюдо максимально простое, но вкусное и сытное. Также мы делились рецептом питательного салата с творогом и кукурузой.

Теги:
#Рецепт #Сало #Тесто #Галушки