Берем два яйца и кусочек сала: рецепт сытного украинского блюда (видео)

Рецепт аппетитных галушек с зажаркой

Чтобы вкусно есть, не обязательно простаивать на кухне все свободное время. Мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде. Теперь делимся рецептом аппетитного украинского блюда — галушек с зажаркой.

Тесто очень легко готовится, ничего не нужно долго вымешивать. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич. Продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт

мука — 150 г

щепотка соли

лук — 2 шт

сало — 100 г

Способ приготовления:

Взбиваем яйца в миске, где будет удобно смешивать тесто. Добавляем щепотку соли и просеиваем постепенно в миску муку. Замешиваем густое тесто. Оно должно не падать с вилки. Тем временем ставим на огонь кастрюлю с водой. Тесто для галушек набираем ложкой, которую подержали в горячей воде, и выкладываем в кипящую подсоленную воду. Варим до готовности, это займет около 3-5 минут. Для заправки поджариваем лук и сало. Заправляем галушки и смакуем.

Блюдо максимально простое, но вкусное и сытное. Также мы делились рецептом питательного салата с творогом и кукурузой.