Беремо два яйця і шматочок сала: рецепт ситної української страви (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт апетитних галушок із засмажкою
Щоб смачно їсти, не обов’язково простоювати на кухні весь вільний час. Ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі на сковороді. Тепер ділимось рецептом апетитної української страви — галушок із засмажкою.
Тісто дуже легко готується, нічого не потрібно довго вимішувати. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич. Продукти потрібні найпростіші.
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт
- борошно — 150 г
- дрібка солі
- цибуля — 2 шт
- сало — 100 г
Спосіб приготування:
- Збиваємо яйця в мисці, де буде зручно змішувати тісто. Додаємо дрібку солі і просіюємо поступово в миску борошно.
- Замішуємо густе тісто. Воно повинне не падати з виделки. Тим часом ставимо на вогонь каструлю з водою.
- Тісто для галушок набираємо ложкою, яку перед тим потримали в гарячій воді, та викладаємо у киплячу підсолену воду. Варимо до готовності, це займе приблизно 3-5 хвилин.
- Для заправки підсмажуємо цибулю та сало. Заправляємо галушки і смакуємо.
Страва максимально проста, але смачна і ситна. Також ми ділились рецептом поживного салату з сиром та кукурудзою.