Готовится просто, съедается быстро: как приготовить лимонно-маковый кекс (видео)
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Нежный и вкусный
К чаю можно приготовить множество вкусных блюд, например шоколадный фондан. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на лимонно-маковый кекс.
Готовится выпечка просто и получается невероятно вкусной. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".
Как приготовить лимонно-маковый кекс
Ингредиенты:
- теплое сливочное масло 82,5% – 165 г;
- сахар – 125 г;
- яйца – 4 больших;
- йогурт (или сметана) – 4 ст. л.;
- цедра 1 лимона и 1 апельсина (большие);
- сок 1/2 лимона и 1/2 апельсина;
- соль щепотка;
- разрыхлитель – 3 ч. л.;
- мука – 300-320 г;
- мак – 3-4 ст. л.;
Для глазури:
- сахарная пудра – 140 г;
- лимонный сок – 45 мл;
Для пропитки кекса:
- лимонный сок – 50 мл;
- сахар – 75 г;
Способ приготовления:
1.В глубокую миску выложить сливочное масло комнатной температуры, добавить сахар и начать взбивать. Как только масло станет светлым, начать добавлять по 1 яйцу, каждый раз взбивая.
2.Добавить цедру 1 апельсина и 1 лимона, сок половины лимона и половины апельсина, йогурт или сметану (главную не жирную), соль, просеянную муку, разрыхлитель и перемешать до однородности. Мак можно добавлять по желанию, если любите, то дальше всыпать мак.
3.Форму укрыть пергаментом, выложить тесто и выпекать в разогретой до 170 градусов около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
4.Готовый кекс достать, сделать много мелких проколов зубочисткой и сразу пропитать. Для этого смешиваем сок лимона с сахаром (при необходимости можно немного подогреть, чтобы сахар растворился).
5.Оставить кекс немного остыть, после этого сделать глазурь смешав сахарную пудру с лимонным соком и сразу полить.