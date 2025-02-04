Готовится просто, съедается быстро: как приготовить лимонно-маковый кекс (видео)

Нежный и вкусный

К чаю можно приготовить множество вкусных блюд, например шоколадный фондан. Сегодня мы предлагаем обратить внимание на лимонно-маковый кекс.

Готовится выпечка просто и получается невероятно вкусной. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".

Как приготовить лимонно-маковый кекс

Ингредиенты:

теплое сливочное масло 82,5% – 165 г;

сахар – 125 г;

яйца – 4 больших;

йогурт (или сметана) – 4 ст. л.;

цедра 1 лимона и 1 апельсина (большие);

сок 1/2 лимона и 1/2 апельсина;

соль щепотка;

разрыхлитель – 3 ч. л.;

мука – 300-320 г;

мак – 3-4 ст. л.;

Для глазури:

сахарная пудра – 140 г;

лимонный сок – 45 мл;

Для пропитки кекса:

лимонный сок – 50 мл;

сахар – 75 г;

Способ приготовления:

1.В глубокую миску выложить сливочное масло комнатной температуры, добавить сахар и начать взбивать. Как только масло станет светлым, начать добавлять по 1 яйцу, каждый раз взбивая.

2.Добавить цедру 1 апельсина и 1 лимона, сок половины лимона и половины апельсина, йогурт или сметану (главную не жирную), соль, просеянную муку, разрыхлитель и перемешать до однородности. Мак можно добавлять по желанию, если любите, то дальше всыпать мак.

3.Форму укрыть пергаментом, выложить тесто и выпекать в разогретой до 170 градусов около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.

4.Готовый кекс достать, сделать много мелких проколов зубочисткой и сразу пропитать. Для этого смешиваем сок лимона с сахаром (при необходимости можно немного подогреть, чтобы сахар растворился).

5.Оставить кекс немного остыть, после этого сделать глазурь смешав сахарную пудру с лимонным соком и сразу полить.