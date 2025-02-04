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Готується просто, з'їдається швидко: як приготувати лимонно-маковий кекс (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Ароматний, сонячний, яскравий
Ароматний, сонячний, яскравий. Фото instagram.com

Ніжний та дуже смачний

До чаю можна приготувати безліч смачних страв, наприклад, шоколадний фондан. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на лимонно-маковий кекс.

Готується випічка просто та виходить неймовірно смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".

Як приготувати лимонно-маковий кекс

Інгредієнти:

  • тепле вершкове масло 82,5% – 165 г;
  • цукор – 125 г;
  • яйця – 4 великі;
  • йогурт (або сметана) – 4 ст. л.;
  • цедра 1 лимона та 1 апельсина (великі);
  • сік 1/2 лимона та 1/2 апельсину;
  • сіль дрібка;
  • розпушувач – 3 ч. л.;
  • борошно – 300-320 г;
  • мак – 3-4 ст. л.;

Для глазурі:

  • цукрова пудра – 140 г;
  • лимонний сік – 45 мл;

Для просочення кексу:

  • лимонний сік – 50 мл;
  • цукор – 75 г;

Спосіб приготування:

1.У глибоку миску викласти вершкове масло кімнатної температури, додати цукор і почати збивати. Як тільки масло стане світлим, почати додавати по 1 яйцю, щоразу збиваючи.

2.Додати цедру 1 апельсина та 1 лимона, сік половини лимона та половини апельсина, йогурт або сметану (головне не жирну), сіль, просіяне борошно, розпушувач і перемішати до однорідності. Мак можна додавати за бажанням, якщо любите, то далі всипаємо мак.

3.Форму вкрити пергаментом, викласти тісто та випікати у розігрітій до 170 градусів близько 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.

4.Готовий кекс дістати, зробити багато дрібних проколів зубочисткою і відразу просочити. Для цього змішуємо сік лимона з цукром (за потреби можна трохи підігріти, щоб цукор розчинився).

5.Залишити кекс трохи охолонути, після цього зробити глазур змішавши цукрову пудру з лимонним соком і одразу полити.

Теги:
#Випічка #Кекс #Готуємо вдома