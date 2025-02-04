Готується просто, з'їдається швидко: як приготувати лимонно-маковий кекс (відео)
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Ніжний та дуже смачний
До чаю можна приготувати безліч смачних страв, наприклад, шоколадний фондан. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на лимонно-маковий кекс.
Готується випічка просто та виходить неймовірно смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valeria.matrokhina".
Як приготувати лимонно-маковий кекс
Інгредієнти:
- тепле вершкове масло 82,5% – 165 г;
- цукор – 125 г;
- яйця – 4 великі;
- йогурт (або сметана) – 4 ст. л.;
- цедра 1 лимона та 1 апельсина (великі);
- сік 1/2 лимона та 1/2 апельсину;
- сіль дрібка;
- розпушувач – 3 ч. л.;
- борошно – 300-320 г;
- мак – 3-4 ст. л.;
Для глазурі:
- цукрова пудра – 140 г;
- лимонний сік – 45 мл;
Для просочення кексу:
- лимонний сік – 50 мл;
- цукор – 75 г;
Спосіб приготування:
1.У глибоку миску викласти вершкове масло кімнатної температури, додати цукор і почати збивати. Як тільки масло стане світлим, почати додавати по 1 яйцю, щоразу збиваючи.
2.Додати цедру 1 апельсина та 1 лимона, сік половини лимона та половини апельсина, йогурт або сметану (головне не жирну), сіль, просіяне борошно, розпушувач і перемішати до однорідності. Мак можна додавати за бажанням, якщо любите, то далі всипаємо мак.
3.Форму вкрити пергаментом, викласти тісто та випікати у розігрітій до 170 градусів близько 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
4.Готовий кекс дістати, зробити багато дрібних проколів зубочисткою і відразу просочити. Для цього змішуємо сік лимона з цукром (за потреби можна трохи підігріти, щоб цукор розчинився).
5.Залишити кекс трохи охолонути, після цього зробити глазур змішавши цукрову пудру з лимонним соком і одразу полити.