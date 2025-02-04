Правоохранителям следует заняться теми, кто сеет панику из-за отключений света — военный Сазонов

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов призвал компетентные органы наконец-то проверить разнообразных энергоэкспертов, которые периодически пугают украинцев длительными отключениями света и безосновательно провоцируют панику.

"Как такое возможно, что энергосистема работает стабильно, а отдельные "эксперты" распространяют страшилки о 36 часах без света? Еще осенью такие же заявления звучали о 20-часовых отключениях зимой, и что в результате?" – отметил Сазонов.

В частности, речь идет об эксперте Александре Харченко. Перед отопительным сезоном он пугал украинцев, что в декабре-январе света не будет по 20 часов в сутки.

По мнению политолога, подобные прогнозы направлены на нагнетание паники среди населения или даже иметь коммерческий интерес, в частности, для продажи генераторов и устройств накопления энергии. Он также отметил, что распространение такой информации в иностранных СМИ может играть на руку врагу.

Сазонов выразил надежду, что соответствующие службы обратят внимание на такие случаи, чтобы предотвратить дестабилизацию ситуации в стране.

"Вся страна последний месяц жила без отключений. И сейчас почти всюду нет никаких перебоев, разве что в регионах, куда ночью прилетает по трансформаторам и ТЭС. Но и там к вечеру энергетики все восстанавливают. И все равно находятся эксперты, которые с абсолютно серьезным видом придумывают страшилки о 36 часах без света. Как такое возможно?!" — подчеркнул военный.