Квасить овощи стало проще: зачем нужны специальные крышки для банок

Отвод газа и погружение овощей в рассол имеют разные задачи

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Специальные крышки для ферментации позволяют газу, образующемуся во время брожения, выходить из банки, не открывая ее. Для домашнего квашения используют конструкции с водяным гидрозатвором или клапаном: они помогают ограничить попадание воздуха внутрь.

Как работают такие приспособления и чем они отличаются, рассказывает "Телеграф". Выбор зависит от конструкции крышки, совместимости с банкой и ухода, которого требует механизм.

Зачем во время квашения отводить газ

Во время молочнокислого брожения микроорганизмы превращают сахара, содержащиеся в овощах, в кислоты и другие соединения. В процессе также может выделяться углекислый газ. Если плотно закрыть банку обычной крышкой, газ будет накапливаться внутри и повышать давление.

Крышка для ферментации обеспечивает контролируемый выход этого газа. Благодаря этому банку не нужно регулярно открывать именно для сброса давления. Меньший контакт с наружным воздухом помогает поддерживать условия для квашения, однако чистота посуды и правильное приготовление по-прежнему важны.

Чем гидрозатвор отличается от клапана

В водяном гидрозатворе газ проходит через слой воды и выходит наружу пузырьками. Вода одновременно образует барьер для обратного движения воздуха. Такая конструкция требует следить за уровнем жидкости: если вода испарится, затвор перестанет выполнять свою функцию.

Гидрозатворы на банках с овощами

Другой вариант – крышка с силиконовым клапаном, который открывается под давлением газа изнутри. Для работы механизма ей не нужна вода. После использования клапан и место его установки следует тщательно очистить от остатков рассола и овощей в соответствии с инструкцией производителя.

Силиконовая крышка с односторонним клапаном

Что учитывать перед использованием

В первую очередь проверяют диаметр горлышка и тип крепления: крышка должна подходить к конкретной банке и плотно прилегать. Уплотнитель должен быть целым, а канал для отвода газа – свободным. Банку наполняют, оставляя сверху свободное место, поскольку во время активного брожения рассол может подниматься и попадать в механизм.

Чтобы овощи оставались под рассолом, используют отдельный груз, в частности специальные стеклянные утяжелители для ферментации. Это помогает уменьшить контакт продуктов с воздухом у поверхности. Количество соли, температуру и продолжительность квашения определяют по проверенному рецепту для выбранных овощей, а правила ухода за крышкой – по рекомендациям ее производителя.

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