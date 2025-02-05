Любовь по имени: идеальные партнерши для мужчин по имени Иван

Это имя имеет давние корни

В Украине немало старинных мужских имен, которые очень распространены, среди них в частности — Иван. Подбирать себе идеального партнера можно не только по характеру, но и по имени.

"Телеграф" расскажет о значении имени Иван, а также женщин, которые с ним совместимы. Заметим, что этих имен не так уж много.

Значение имени Иван

Это имя имеет глубокие религиозные и культурные корни. Оно произошло от древнееврейского имени Йоханан, которое переводится как "Яхве милостивый" или "Бог милостивый". На территории современной Украины он адаптировался как Иван. Это имя носили много выдающихся исторических фигур, но оно до сих пор считается одним из самых распространенных в Украине и других славянских странах.

Имя Иоанн имеет религиозное происхождение и означает:

"Божья милость" - благословение и добрая судьба.

благословение и добрая судьба. "Милосердие и благодать" - духовность и добродетели.

Добавим, что Иванам обычно характерны следующие добродетели: настойчивость, преданность, добродушие, интеллектуальность.

Совместимость с женскими именами

Наибольшая вероятность крепких отношений: Анастасия, Варвара, Галина, Лариса, Людмила, Мария.

Наименьшая вероятность крепких отношений: Алевтина, Алиса, Валерия, Дарья, Елизавета, Инна, Кристина, Ксения, Наталья, Светлана.

Совместимость с мужскими именами

Наиболее совместимые – Андрей, Павел, Александр.

Добавим, что значения именные и их характеристики могут не отвечать на все сто процентов действительности. Ведь есть люди, которые верят в это, а есть те, кто нет.

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