Тельцам — изобилие, Овнам — обманы: гороскоп Таро на 6 февраля 2025 года

Этот день может стать либо периодом роста, либо временем испытаний

6 февраля станет днем перемен и испытаний, но для многих знаков он откроет и новые перспективы. Одни столкнутся с внутренними сомнениями и трудностями, другим предстоит осознать неизбежность перемен и адаптироваться к ним. Для некоторых знаков день принесет гармонию, успех и стабильность. Будьте внимательны к себе и окружающим, избегайте поспешных решений и доверяйте интуиции.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 6 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности.

Телец — Императрица

Это одна из самых приятных карт в колоде, которая обещает, что Вы будете процветать эмоционально и материально, а все блага и радости будут сами плыть к Вам в руки.

Близнецы — Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Рак — перевернутая Тройка кубков

В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.

Лев — перевернутый Рыцарь жезлов

Вам придется столкнуться с препятствиями или неудачами в своих делах. Также карта может предупреждать об отмене или задержке путешествия. В этот день вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке. Будьте осторожны, так как необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Дева — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Весы — Справедливость

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Скорпион — перевернутые Влюбленные

В этот день Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Стрелец — Смерть

Не стоит бояться этой карты — она не говорит о буквальной смерти. Ее значение заключается в завершении старого этапа жизни и начале чего-то нового, более подходящего для вас.

Козерог — Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов. У Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Водолей — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Рыбы — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.