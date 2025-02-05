Тельцям – достаток, Овнам – обмани: гороскоп Таро на 6 лютого 2025 року

Цей день може стати або періодом зростання, або часом випробувань

6 лютого стане днем змін та випробувань, але для багатьох знаків він відкриє й нові перспективи. Одні зіткнуться з внутрішніми сумнівами та труднощами, іншим належить усвідомити неминучість змін та адаптуватися до них. Для деяких знаків день принесе гармонію, успіх та стабільність. Будьте уважні до себе та оточуючих, уникайте поспішних рішень та довіряйте інтуїції.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 6 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості.

Телець — Імператриця

Це одна з найприємніших карт у колоді, яка обіцяє, що Ви процвітатимете емоційно та матеріально, а всі блага та радості самі плитимуть до Вас у руки.

Близнюки — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Рак — перевернута Трійка кубків

Цього дня обставини можуть складатися не на вашу користь і задумане може піти не так, як ви очікували. Є ймовірність, що за вашою спиною будуть обговорення чи чиїсь несумлінні вчинки. Зараз краще проявити стриманість та уникати надмірностей у всьому.

Лев — перевернутий Лицар жезлів

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами чи невдачами у своїх справах. Також карта може попереджати про скасування або затримку подорожі. Цього дня ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху. Будьте обережні, тому що необдумані рішення можуть мати малоприємні наслідки.

Діва — Башта

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Терези — Справедливість

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. Вам пощастить знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Скорпіон — перевернуті Закохані

У цей день Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття неправильних рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Стрілець — Смерть

Не варто боятися цієї карти — вона не говорить про буквальну смерть. Її значення полягає у завершенні старого етапу життя та початку чогось нового, більш придатного для вас.

Козоріг — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць. У Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Водолій — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Риби — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.