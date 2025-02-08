Такая баночка должна быть в каждом холодильнике: пикантная закуска за копейки (видео)
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Прекрасный рецепт на каждый день
Самые вкусные блюда могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые круассаны из готового теста. Теперь поделимся рецептом пикантной и хрустящей закуски из обыкновенного лука.
Это отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Лук получается хрустящим, в меру кислым и очень ароматным. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vita_vorotniuk.
Ингредиенты:
- Фиолетовый лук — 500-600 г
- Вода — 300 мл
- Яблочный уксус – 3 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Душистый перец — 6 шт
- Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем очень тоненькими полукольцами. Переводим ее в чистую и сухую банку, утрамбовывая.
- Готовим маринад. Для этого наливаем в сотейник воду, добавляем яблочный уксус, лавровый лист, душистый перец и соль. Доводим до кипения.
- Горячим маринадом заливаем лук. Закрываем крышкой и охлаждаем до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на сутки.
Через сутки закуску можно пробовать. Это очень аппетитно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку на каждый день.