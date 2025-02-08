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Такая баночка должна быть в каждом холодильнике: пикантная закуска за копейки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный маринованный лучок
Аппетитный маринованный лучок. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт на каждый день

Самые вкусные блюда могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые круассаны из готового теста. Теперь поделимся рецептом пикантной и хрустящей закуски из обыкновенного лука.

Это отличное дополнение к мясным и рыбным блюдам. Лук получается хрустящим, в меру кислым и очень ароматным. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vita_vorotniuk.

Ингредиенты:

  • Фиолетовый лук — 500-600 г
  • Вода — 300 мл
  • Яблочный уксус – 3 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Душистый перец — 6 шт
  • Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Лук нарезаем очень тоненькими полукольцами. Переводим ее в чистую и сухую банку, утрамбовывая.
  2. Готовим маринад. Для этого наливаем в сотейник воду, добавляем яблочный уксус, лавровый лист, душистый перец и соль. Доводим до кипения.
  3. Горячим маринадом заливаем лук. Закрываем крышкой и охлаждаем до комнатной температуры, а затем ставим в холодильник на сутки.

Через сутки закуску можно пробовать. Это очень аппетитно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку на каждый день.

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#Рецепт #Закуска #Лук #Маринад