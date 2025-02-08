Така баночка повинна бути у кожному холодильнику: пікантна закуска за копійки (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

Найсмачніші страви можуть бути дуже простими. Ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві круасани з готового тіста. Тепер поділимось рецептом пікантної та хрусткої закуски зі звичайної цибулі.

Це відмінне доповнення до м’ясних та рибних страв. Цибулька виходить хрусткою, в міру кислою і дуже ароматною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vita_vorotniuk.

Інгредієнти:

Фіолетова цибуля — 500-600 г

Вода — 300 мл

Яблучний оцет — 3 ст. л.

Лавровий лист — 2 шт

Духмяний перець — 6 шт

Сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо дуже тоненькими півкільцями. Перекладаємо її в чисту та суху банку, утрамбовуючи. Готуємо маринад. Для цього наливаємо у сотейник воду, додаємо яблучний оцет, лавровий лист, духмяний перець та сіль. Доводимо до кипіння. Гарячим маринадом заливаємо цибулю. Закриваємо кришкою та охолоджуємо до кімнатної температури, а потім — ставимо в холодильник на добу.

Через добу закуску можна куштувати. Це дуже апетитно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку на кожен день.