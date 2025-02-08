Така баночка повинна бути у кожному холодильнику: пікантна закуска за копійки (відео)
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Чудовий рецепт на кожен день
Найсмачніші страви можуть бути дуже простими. Ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві круасани з готового тіста. Тепер поділимось рецептом пікантної та хрусткої закуски зі звичайної цибулі.
Це відмінне доповнення до м’ясних та рибних страв. Цибулька виходить хрусткою, в міру кислою і дуже ароматною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vita_vorotniuk.
Інгредієнти:
- Фіолетова цибуля — 500-600 г
- Вода — 300 мл
- Яблучний оцет — 3 ст. л.
- Лавровий лист — 2 шт
- Духмяний перець — 6 шт
- Сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо дуже тоненькими півкільцями. Перекладаємо її в чисту та суху банку, утрамбовуючи.
- Готуємо маринад. Для цього наливаємо у сотейник воду, додаємо яблучний оцет, лавровий лист, духмяний перець та сіль. Доводимо до кипіння.
- Гарячим маринадом заливаємо цибулю. Закриваємо кришкою та охолоджуємо до кімнатної температури, а потім — ставимо в холодильник на добу.
Через добу закуску можна куштувати. Це дуже апетитно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку на кожен день.