Церковный праздник 13 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы целый год не был финансово нестабильным

В этот день есть ряд запретов, которых следует соблюдать

В этот четверг, 13 февраля, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Мартыниана Кесарийского. До перехода на новый стиль это событие отмечали 26 февраля.

Мартиниан Кесарийский родился около 350 года в Кесарии Палестинской и с 18 лет избрал путь отшельника, посвятив себя молитве, посту и покаянию. Благодаря своей преданности он получил дар исцеления больных и изгнание демонов.

Однажды Мартыниан подвергся искушению со стороны женщины, по имени Зоя, пытавшейся возвести его. Однако он сохранил свою чистоту, а Зоя, раскаявшись, пошла в женский монастырь в Вифлееме, где провела остальную жизнь в покаянии.

Традиции и приметы 13 февраля

В народе этот день известен как Мартынов день. Верующие молятся святому Мартыниану, прося защиты от искушений и укрепления семейной верности. Считается, что в этот день не следует заниматься рукоделием во избежание неудач в будущем.

Лес посерел — ждите мороз;

облачный и пасмурный день — будет поздняя и ненастная весна;

мороз без снегопада — ждите жаркое и засушливое лето;

снег тает или совсем исчез – весна будет теплой.

Что нельзя делать 13 февраля

не стоит заниматься рукоделием – назовете неудачи;

запрещено изменять прическу, поскольку это может привести к неприятностям;

нельзя употреблять нецензурную лексику и ругаться, чтобы не привлечь негативную энергию в дом;

делать большие покупки – круглый год может быть финансово нестабильным.

Именины 13 февраля

В этот день свои именины отмечают Василий, Владимир, Евгений, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Вера, Зоя, Светлана.

Ранее "Телеграф" делился идеями патриотических подарков на 14 февраля любимому человеку. Проведите День святого Валентина незабываемо.