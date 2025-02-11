Облака исчезнут, но мороз будет держаться. Когда Киев прогреет солнышко

В течение этих дней в столицу придет солнечная, но морозная погода

Облачность, которая держится в Киеве очень давно, в ближайшие дни исчезнет. Горожане смогут насладиться лучами солнца, хотя на улице все еще будет держаться мороз.

Дневная температура будет колебаться в пределах 0…-5 градусов, а ночная — -8…-9 градусов. Об этом сообщили в Meteofor.

В течение вторника, 11 февраля, ожидается сильная облачная, но сухая погода. Температура в дневное время упадет до -5 градусов, а в ночное время будет на уровне -8 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

В середине рабочей недели, 12 февраля, облака понемногу будут покидать город. Дождей не ожидается. Днем показатели на термометрах опустятся до -5 градусов, а ночью — до -9 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в начале суток — слабые 4 м/с.

Четверг, 13 февраля, будет ясным, хотя морозным. Воздух днем остынет до 0, а ночью — до -9 градусов. Мощность ветра в этот день не достигнет выше легких 3 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине идет вторая волна морозов. Температура опустится еще ниже, как прогнозируют синоптики.