Церковный праздник 14 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы конфликты не затянулись надолго

В этот день нужно соблюдать некоторые запреты

В эту пятницу, 14 февраля, православные христиане и греко-католики чтят память святого равноапостольного Кирилла, одного из творцов славянской письменности и проповедника христианства. До перехода на новоюлианский церковный календарь праздник отмечали 27 февраля.

Святой Кирилл (мирское имя – Константин) родился в IX веке в городе Солунь (ныне Салоники, Греция). Он получил отличное образование, знал много языков и был выдающимся богословом. Вместе с братом Мефодием он создал глаголицу – один из первых славянских алфавитов, которая стала основой кириллицы.

В 863 году братья отправились в Великоморавию (территория современных Чехии, Словакии, Венгрии), чтобы проповедовать христианство на славянском языке. Они перевели Библию и богослужебные книги, что способствовало распространению веры среди славянских народов. Святой Кирилл умер в 869 году в Риме, приняв монашество перед смертью. Его брат Мефодий продолжил миссионерскую деятельность.

Традиции и приметы 14 февраля

В этот день верующие молятся святому Кириллу, прося мудрости и духовного просветления. Поскольку святой Кирилл является покровителем славянской письменности, этот день символически связан с книгой, образованием и знаниями.

Если на деревьях иней – весна будет холодной.

Если в этот день будет дождь, то будет дождь.

Если морозно – лето будет жарким.

Что нельзя делать 14 февраля

Ругаться и ссориться – считалось, что конфликты в этот день могут затянуться надолго.

Ленится – этот день способствует труду, учебной деятельности и расширению знаний.

Отказывать в помощи – если вас просят о поддержке, нельзя отказывать, в противном случае можно потерять удачу.

Именины 14 февраля

В этот день именины отмечают Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

Ранее "Телеграф" делился идеями патриотических подарков на 14 февраля любимому человеку. Проведите День святого Валентина незабываемо.