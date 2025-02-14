Церковне свято 14 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб конфлікти на затягнулися надовго

Цього дня треба дотримуватися деяких заборон

Цієї п’ятниці, 14 лютого, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого рівноапостольного Кирила, одного з творців слов’янської писемності та проповідника християнства. До переходу на новоюліанський церковний календар, свято відзначали 27 лютого.

Святий Кирило (мирське ім’я – Костянтин) народився в IX столітті в місті Солунь (нині Салоніки, Греція). Він отримав чудову освіту, знав багато мов і був видатним богословом. Разом із братом Мефодієм він створив глаголицю – одну з перших слов’янських абеток, яка стала основою кирилиці.

У 863 році брати вирушили до Великоморавії (територія сучасних Чехії, Словаччини, Угорщини), щоб проповідувати християнство слов’янською мовою. Вони переклали Біблію та богослужбові книги, що сприяло поширенню віри серед слов’янських народів. Святий Кирило помер у 869 році в Римі, прийнявши чернецтво перед смертю. Його брат Мефодій продовжив місіонерську діяльність.

Традиції та прикмети 14 лютого

У цей день віряни моляться святому Кирилу, просячи мудрості та духовного просвітлення. Оскільки святий Кирило є покровителем слов’янської писемності, цей день символічно пов’язаний із книгою, освітою та знаннями.

Якщо на деревах іній – весна буде холодною.

Якщо в цей день сніг або дощ – літо буде дощовим.

Якщо морозно – літо буде спекотним.

Що не можна робити 14 лютого

Лаятися і сваритися – вважалося, що конфлікти у цей день можуть затягнутися надовго.

Ледарювати – цей день сприяє праці, навчальній діяльності та розширенню знань.

Відмовляти у допомозі – якщо вас просять про підтримку, не можна відмовляти, інакше можна втратити удачу.

Іменини 14 лютого

Цього дня іменини відзначають Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями патріотичних подарунків на 14 лютого коханій людині. Проведіть День святого Валентина незабутньо.