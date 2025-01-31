Здесь жила Сонька Золотая Ручка: что известно об одесском отеле "Бристоль", который пострадал от атаки россиян

Данный отель имеет богатую историю

В пятницу, 31 января, российские войска несколько раз атаковали Одессу баллистическими ракетами. От ударов пострадал и отель "Бристоль", расположенный в центре города.

"Телеграф" расскажет об истории данного отеля, а также о том, сколько стоит снять там номер.

Когда возник отель "Бристоль"

Отель "Бристоль" начали строить в 1898 году, а закончили строительство в 1899 году. Его создавали по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса напротив здания Новой купеческой биржи (сейчас там размещается Одесская государственная филармония — Ред.) и и рядом со зданием Государственного банка. Отель на тот момент считался одним из самых роскошных в Одессе, а также стал первой 4-х этажной гостиницей в городе.

Отель "Бристоль" в 1899 году

С 2002 по 2010 год отель находился на реконструкции. Здание имеет статус памятника архитектуры.

Также "Бристоль" входит в сеть гостиниц, принадлежащую одесским бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому — еще им принадлежат гостиницы "Лондонская" в Одессе и "Президент Отель" в Киеве.

В разные годы в отеле "Бристоль" останавливались:

Софья Блювштейн, более известная как "Сонька Золотая Ручка" (1846 — 1902), авантюристка и воровка времен Российской империи;

Анри Барбюс (1873-1935), французский писатель-коммунист, который защищал в суде Самуила Шварцбарда, убийцу главы Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры (убит 25 мая 1926 года в Париже — Ред.);

Теодор Драйзер (1871 — 1945), американский писатель-коммунист.

Сонька Золотая Ручка

Анри Барбюс

Теодор Драйзер

Сколько стоит отдых в отеле

По данным сервиса Booking.com, стоимость месячного проживания в стандартном двухместном номере для двух человек составит 127 239 гривен. В стоимость также включено питание.

Что еще известно об отеле

В отеле насчитывается 113 роскошных номеров, также там есть фитнес-залы, бассейны и Spa-салоны. Об этом говорится на сайте отеля.

Номера делятся на классы "Мансард", "Стандарт", "Полулюкс", "Люкс", "Тематический Люкс", "Президентский Люкс".

Вот так выглядел отель до российского обстрела:

А вот так уже после атаки:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 29 января россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения многоэтажный дом и магистральный трубопровод теплоснабжения, не менее восьми человек получили ранения, в том числе ребенок, один человек погиб.