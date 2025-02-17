Копеечный салат в считанные минуты: как приготовить блюдо со свеклой и апельсином (видео)
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Приготовите за считанные минуты
Одними из самых популярных блюд из свеклы являются, вероятно, винегрет или "шуба". Также свекла является основным овощем во время приготовления борща.
Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и необычный салат со свеклой. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "fedorova.valentyna".
Как приготовить салат со свеклой, рукколой и апельсином
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт. (отварной или запеченный);
- апельсин – половинка;
- руккола – горсть;
- фета – 40 г;
- грецкие орехи – 1 ст. л.;
- семена (кунжут/льна/тыквы) – 1 ч. л.;
- сок лимона;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Нарезать запеченную свеклу и апельсин кубиками.⠀
2.Добавить рукколу.
3.Положить кубики феты и измельченные орехи. ⠀
4.Посыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.
5.Хорошо перемешать.