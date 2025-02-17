Копеечный салат в считанные минуты: как приготовить блюдо со свеклой и апельсином (видео)

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Одними из самых популярных блюд из свеклы являются, вероятно, винегрет или "шуба". Также свекла является основным овощем во время приготовления борща.

Сегодня мы предлагаем приготовить вкусный и необычный салат со свеклой. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "fedorova.valentyna".

Как приготовить салат со свеклой, рукколой и апельсином

Ингредиенты:⁣⁣

свекла – 1 шт. (отварной или запеченный)⁣⁣;

апельсин – половинка;

руккола – горсть;

фета – 40 г;

грецкие орехи – 1 ст. л.;

семена (кунжут/льна/тыквы)⁣⁣ – 1 ч. л.;

сок лимона⁣⁣;

оливковое масло – 1 ст. л.⁣⁣;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Нарезать запеченную свеклу и апельсин кубиками.⁣⁣⠀

2.Добавить рукколу.

3.Положить кубики феты и измельченные орехи. ⁣⁣⠀

4.Посыпать семенами и добавить лимонный сок и оливковое масло.

5.Хорошо перемешать.