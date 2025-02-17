Копійчаний салат за лічені хвилини: як приготувати страву з буряком та апельсином (відео)

Приготуєте за лічені хвилини

Одними з найпопулярніших страв з буряка є, ймовірно вінегрет або "Шуба". Також буряк є основним овочем під час приготування борщу.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний та незвичайним салат з буряком. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".

Як приготувати салат з буряком, руколою та апельсином

Інгредієнти:⁣⁣

буряк – 1 шт. (відварений або запечений)⁣⁣;

апельсин – половинка;

рукола – жменя;

фета – 40 г;

волоські горіхи – 1 ст. л.;

насіння (кунжут/льону/гарбуза)⁣⁣ – 1 ч. л.;

сік лимона⁣⁣;

оливкова олія – 1 ст. л.⁣⁣;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Нарізати запечений буряк і апельсин кубиками.⁣⁣⠀

2.Додати руколу.

3.Покласти кубики фети та подрібнені горіхи.⁣⁣⠀

4.Посипати насінням та додати лимонний сік і оливкову олію.⁣⁣⠀

5.Добре перемішати.