Копійчаний салат за лічені хвилини: як приготувати страву з буряком та апельсином (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготуєте за лічені хвилини
Одними з найпопулярніших страв з буряка є, ймовірно вінегрет або "Шуба". Також буряк є основним овочем під час приготування борщу.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний та незвичайним салат з буряком. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".
Як приготувати салат з буряком, руколою та апельсином
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт. (відварений або запечений);
- апельсин – половинка;
- рукола – жменя;
- фета – 40 г;
- волоські горіхи – 1 ст. л.;
- насіння (кунжут/льону/гарбуза) – 1 ч. л.;
- сік лимона;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Нарізати запечений буряк і апельсин кубиками.⠀
2.Додати руколу.
3.Покласти кубики фети та подрібнені горіхи.⠀
4.Посипати насінням та додати лимонний сік і оливкову олію.⠀
5.Добре перемішати.