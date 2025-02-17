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Копійчаний салат за лічені хвилини: як приготувати страву з буряком та апельсином (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачна та оригінальна страва
Смачна та оригінальна страва. Фото instagram.com

Приготуєте за лічені хвилини

Одними з найпопулярніших страв з буряка є, ймовірно вінегрет або "Шуба". Також буряк є основним овочем під час приготування борщу.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачний та незвичайним салат з буряком. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "fedorova.valentyna".

Як приготувати салат з буряком, руколою та апельсином

Інгредієнти:⁣⁣

  • буряк – 1 шт. (відварений або запечений)⁣⁣;
  • апельсин – половинка;
  • рукола – жменя;
  • фета – 40 г;
  • волоські горіхи – 1 ст. л.;
  • насіння (кунжут/льону/гарбуза)⁣⁣ – 1 ч. л.;
  • сік лимона⁣⁣;
  • оливкова олія – 1 ст. л.⁣⁣;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Нарізати запечений буряк і апельсин кубиками.⁣⁣⠀

2.Додати руколу.

3.Покласти кубики фети та подрібнені горіхи.⁣⁣⠀

4.Посипати насінням та додати лимонний сік і оливкову олію.⁣⁣⠀

5.Добре перемішати.

Теги:
#Буряк #Салат #Готуємо вдома