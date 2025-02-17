Здание строили для кадетов, а учились в нем девушки: как выглядел Институт благородных девиц в центре Харькова
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Отмечался высокий уровень подготовки воспитанниц
Гуляя по центру Харькова, трудно представить, как выглядели улицы много лет назад. К примеру, в саду Шевченко, когда-то располагалась знаменитая ротонда, от которой ничего не осталось. На той же улице находилось здание Института благородных девиц. Оно также не сохранилось до наших дней, но благодаря старым фотографиям и архивным данным можно воссоздать его облик и вспомнить его богатую историю.
Харьковский Институт благородных девиц был основан в 1812 году по инициативе дворянского Общества Благотворения и на средства дворян Харьковской губернии. В 1818 году Институт перешел под ведомство императрицы Марии Федоровны, что подчеркнуло его высокий статус.
Институт относился к высшему разряду образовательных учреждений, и его деятельность основывалась на специально разработанных принципах воспитания. Основной целью заведения было "образование добрых жен и полезных матерей семейств". В первые годы своего существования Институт не имел собственного здания и несколько раз менял адреса, располагаясь в доме госпожи Зарудной, затем в доме Квитки-Основьяненка, а также в двух приобретенных зданиях в Дмитриевском приходе. Позже, после 1839 года, в бывших помещениях Института разместилась Александровская городская больница (сегодня — Городская клиническая больница №1).
В 1839 году Институт переехал в новое здание на улице Сумской, которое изначально возводилось для Кадетского корпуса по проекту московского архитектора Торопова. Однако планы об открытии корпуса в Харькове не осуществились, и в итоге здание передали Институту благородных девиц. Архитектор Тон, профессор Харьковского университета, безвозмездно перестроил его для нужд воспитанниц.
Согласно плану города 1887 года, здание Института располагалось вдоль Сумской улицы, примыкая к Купеческому собранию, и простиралось почти до места, где сейчас стоит памятник Тарасу Шевченко. Ориентирами также служат аллея сада Шевченко, Ветеринарный институт и церковь Жен-Мироносиц, восстановленная в наше время.
Институт принимал девочек благородного происхождения, многие из которых были сиротами. Они получали педагогическое образование, а также обучались этикету, музыке, иностранным языкам и другим дисциплинам.
Позднее двери Института открылись и для дочерей купеческого сословия. Однако исторические потрясения начала XX века не обошли учреждение стороной. Во время Гражданской войны Институт был эвакуирован в Югославию. В последующие десятилетия в его здании размещалось студенческое общежитие, различные учебные учреждения, а затем управление "Югостали". В 1933 году оно стало частью Педагогического института.
В годы Второй мировой войны здание было разрушено и его не восстановили. Со временем территория, на которой оно находилось, частично вошла в площадь нового Оперного театра, а также в зону, занятую садом Шевченко.