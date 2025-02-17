Здание строили для кадетов, а учились в нем девушки: как выглядел Институт благородных девиц в центре Харькова

Отмечался высокий уровень подготовки воспитанниц

Гуляя по центру Харькова, трудно представить, как выглядели улицы много лет назад. К примеру, в саду Шевченко, когда-то располагалась знаменитая ротонда, от которой ничего не осталось. На той же улице находилось здание Института благородных девиц. Оно также не сохранилось до наших дней, но благодаря старым фотографиям и архивным данным можно воссоздать его облик и вспомнить его богатую историю.

Харьковский Институт благородных девиц был основан в 1812 году по инициативе дворянского Общества Благотворения и на средства дворян Харьковской губернии. В 1818 году Институт перешел под ведомство императрицы Марии Федоровны, что подчеркнуло его высокий статус.

Институт относился к высшему разряду образовательных учреждений, и его деятельность основывалась на специально разработанных принципах воспитания. Основной целью заведения было "образование добрых жен и полезных матерей семейств". В первые годы своего существования Институт не имел собственного здания и несколько раз менял адреса, располагаясь в доме госпожи Зарудной, затем в доме Квитки-Основьяненка, а также в двух приобретенных зданиях в Дмитриевском приходе. Позже, после 1839 года, в бывших помещениях Института разместилась Александровская городская больница (сегодня — Городская клиническая больница №1).

В 1839 году Институт переехал в новое здание на улице Сумской, которое изначально возводилось для Кадетского корпуса по проекту московского архитектора Торопова. Однако планы об открытии корпуса в Харькове не осуществились, и в итоге здание передали Институту благородных девиц. Архитектор Тон, профессор Харьковского университета, безвозмездно перестроил его для нужд воспитанниц.

Институт благородных девиц на карте города

Согласно плану города 1887 года, здание Института располагалось вдоль Сумской улицы, примыкая к Купеческому собранию, и простиралось почти до места, где сейчас стоит памятник Тарасу Шевченко. Ориентирами также служат аллея сада Шевченко, Ветеринарный институт и церковь Жен-Мироносиц, восстановленная в наше время.

Институт принимал девочек благородного происхождения, многие из которых были сиротами. Они получали педагогическое образование, а также обучались этикету, музыке, иностранным языкам и другим дисциплинам.

Воспитанницы Института

Позднее двери Института открылись и для дочерей купеческого сословия. Однако исторические потрясения начала XX века не обошли учреждение стороной. Во время Гражданской войны Институт был эвакуирован в Югославию. В последующие десятилетия в его здании размещалось студенческое общежитие, различные учебные учреждения, а затем управление "Югостали". В 1933 году оно стало частью Педагогического института.

Открытка издания Акционерного общества Грандберг в Стокгольме

В годы Второй мировой войны здание было разрушено и его не восстановили. Со временем территория, на которой оно находилось, частично вошла в площадь нового Оперного театра, а также в зону, занятую садом Шевченко.