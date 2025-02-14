Уже четыре года остается в тени: как выглядит единственная дочь Юлии Тимошенко и где она сейчас

На последних предвоенных фото Евгения Тимошенко выглядела счастливой и беззаботной

Евгения Тимошенко — единственная дочь ветерана украинской политики Юлии Тимошенко и ее мужа Александра. Ребенка лидер "Батьківщини" родила в самом начале своей трудовой деятельности — в 1980 году. Так что когда дочь подросла, ничто не стояло на пути политической карьеры Юлии Владимировны. А сейчас Евгения уже взрослая женщина, которая сама воспитывает троих детей.

"Телеграф" расскажет, что известно о единственной дочери Юлии Тимошенко Евгении, и где она сейчас во время войны в Украине.

Евгения Тимошенко — что о ней известно

Евгения Тимошенко родилась 20 февраля 1980 года в семье Александра и Юлии Тимошенко. Она закончила лондонскую школу экономики по специальностям политики и философии. Является основательницей ассоциации "Child.ua".

В отличие от матери-политика Евгения Тимошенко не стала строить карьеру в украинской политике, она сосредоточилась на благотворительной и предпринимательской деятельности. Большую медийность Евгения получила, когда Юлия Тимошенко попала в тюрьму. Ее дочь была активной защитницей матери во время судебного процесса против нее в 2011 году. Она проводила публичную кампанию для ее освобождения, с привлечением зарубежных дипломатов, средств массовой информации и правозащитных организаций.

После освобождения Юлии Тимошенко из тюрьмы Евгения снова ушла в тень и редко появлялась в медиапространстве. Известно, что она дважды была замужем и в 2020 году родила третьего ребенка своего второму мужу Артуру Чечеткину.

За полгода до начала полномасштабной войны — в сентябре 2021 года — Юлия Тимошенко показала милые фото с дочерью Евгенией и внучкой в своем Instagram. Судя по кадрам, политик с дочерью и внучкой вместе сходили в театр, где хорошо провели время вместе. Это было последнее публичное фото с дочерью на странице Юлии Тимошенко.

Как пишет издание informator.ua, во время полномасштабной войны в Украине Евгения Тимошенко с семьей перебралась в жить в Дубай. Это также подтверждает геолокация, которую указала Евгения на своей странице в соцсети LinkedIn. Там же она указала, что является руководителем украинского благотворительного фонда Child.ua.

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