Дети будут в восторге: приготовьте апельсиновые маршмеллоу дома (видео)
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Маршмеллоу можно использовать как самостоятельный десерт, украшать ими торты
С апельсином можно приготовить не только сладкие блюда типа кексов, но также вкусные салаты, как с печенью. Однако сегодня мы хотим поделиться рецептом именно апельсинового десерта.
Маршмеллоу с апельсиновой цедрой можно легко приготовить дома. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить апельсиновые маршмеллоу
Ингредиенты:
- 3 апельсина;
- 20 г желатина + 100 мл апельсинового сока;
- 440 г сахара + 120 мл апельсинового сока;
- 30 г кукурузного крахмала;
- 30 г сахарной пудры;
Способ приготовления:
1.Силиконовую форму смазать растительным маслом.
2.Из одного апельсина натереть цедру и выжать сок из всех апельсинов.
3.Соединить желатин с апельсиновым соком и оставить на 15 минут.
4.Сахар залить апельсиновым соком и довести до кипения, оставить покипеть на минуту и снять с огня.
5.Растопить желатин в микроволновке и вылить в миску, сразу добавить горячий сироп и взбить до пышности.
6.Когда масса начнет наматываться на венчики, добавить цедру, перемешать и вылить в форму.
7.Охладить в холодильнике 4 часа.
8.Готовые маршмеллоу присыпать крахмалом с пудрой и нарезать.