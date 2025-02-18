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Дети будут в восторге: приготовьте апельсиновые маршмеллоу дома (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежнейший десерт не оставит равнодушным никого
Нежнейший десерт не оставит равнодушным никого. Фото instagram.com

Маршмеллоу можно использовать как самостоятельный десерт, украшать ими торты

С апельсином можно приготовить не только сладкие блюда типа кексов, но также вкусные салаты, как с печенью. Однако сегодня мы хотим поделиться рецептом именно апельсинового десерта.

Маршмеллоу с апельсиновой цедрой можно легко приготовить дома. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить апельсиновые маршмеллоу

Ингредиенты:

  • 3 апельсина;
  • 20 г желатина + 100 мл апельсинового сока;
  • 440 г сахара + 120 мл апельсинового сока;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 30 г сахарной пудры;

Способ приготовления:

1.Силиконовую форму смазать растительным маслом.

2.Из одного апельсина натереть цедру и выжать сок из всех апельсинов.

3.Соединить желатин с апельсиновым соком и оставить на 15 минут.

4.Сахар залить апельсиновым соком и довести до кипения, оставить покипеть на минуту и снять с огня.

5.Растопить желатин в микроволновке и вылить в миску, сразу добавить горячий сироп и взбить до пышности.

6.Когда масса начнет наматываться на венчики, добавить цедру, перемешать и вылить в форму.

7.Охладить в холодильнике 4 часа.

8.Готовые маршмеллоу присыпать крахмалом с пудрой и нарезать.

Теги:
#Десерт #Апельсин #Готовим дома