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Діти будуть у захваті: приготуйте апельсинові маршмелоу вдома (відео)

Автор
Марія Швець
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Найніжніший десерт не залишить байдужим нікого
Найніжніший десерт не залишить байдужим нікого. Фото instagram.com

Маршмелоу можна вживати як самостійний десерт, прикрашати ними торти

З апельсином можна приготувати не лише солодкі страви на кшталт кексів, але також смачні салати, як от з печінкою. Однак сьогодні ми хочемо поділитися рецептом саме апельсинового десерту.

Маршмелоу з апельсиновою цедрою можна приготувати легко вдома. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати апельсинові маршмелоу

Інгредієнти:

  • 3 апельсини;
  • 20 г желатину + 100 мл апельсинового соку;
  • 440 г цукру + 120 мл апельсинового соку;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 30 г цукрової пудри;

Спосіб приготування:

1.Силіконову форму змастити олією.

2.З одного апельсину натерти цедру та вичавити сік з усіх апельсинів.

3.З'єднати желатин з апельсиновим соком і залишити на 15 хвилин.

4.Цукор залити апельсиновим соком і довести до кипіння, залишити покипіти на хвилину та зняти з вогню.

5.Розтопити желатин в мікрохвильовці та вилити в миску, одразу додати гарячий сироп і збити до пишності.

6.Коли маса почне намотуватись на вінчики додати цедру, перемішати та вилити в форму.

7.Охолодити в холодильнику 4 години.

8.Готові маршмелоу присипати крохмалем з пудрою і нарізати.

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#Десерт #Апельсин #Готуємо вдома