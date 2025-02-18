Діти будуть у захваті: приготуйте апельсинові маршмелоу вдома (відео)
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Маршмелоу можна вживати як самостійний десерт, прикрашати ними торти
З апельсином можна приготувати не лише солодкі страви на кшталт кексів, але також смачні салати, як от з печінкою. Однак сьогодні ми хочемо поділитися рецептом саме апельсинового десерту.
Маршмелоу з апельсиновою цедрою можна приготувати легко вдома. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати апельсинові маршмелоу
Інгредієнти:
- 3 апельсини;
- 20 г желатину + 100 мл апельсинового соку;
- 440 г цукру + 120 мл апельсинового соку;
- 30 г кукурудзяного крохмалю;
- 30 г цукрової пудри;
Спосіб приготування:
1.Силіконову форму змастити олією.
2.З одного апельсину натерти цедру та вичавити сік з усіх апельсинів.
3.З'єднати желатин з апельсиновим соком і залишити на 15 хвилин.
4.Цукор залити апельсиновим соком і довести до кипіння, залишити покипіти на хвилину та зняти з вогню.
5.Розтопити желатин в мікрохвильовці та вилити в миску, одразу додати гарячий сироп і збити до пишності.
6.Коли маса почне намотуватись на вінчики додати цедру, перемішати та вилити в форму.
7.Охолодити в холодильнику 4 години.
8.Готові маршмелоу присипати крохмалем з пудрою і нарізати.