Умер в Бельгии, похоронят во Львове. Что известно о брате Героя Украины Василия Слипака и от чего он умер

Родные братья ушли из жизни с разницей в 8 лет

Сегодня, 19 февраля, стало известно о смерти старшего брата выдающегося оперного певца и защитника Украины Василия Слипака, который погиб от пули снайпера во время АТО в 2016 году.

О смерти Ореста Слипака сообщил во вторник вечером историк украинской эстрады Михаил Маслий в Фейсбуке. Как оказалось, мужчина ушел из жизни еще 12 февраля в Бельгии.

Орест Слипак — что о нем известно

Родился в День Независимости Украины 24 августа, в этом году ему исполнилось бы 57 лет. Орест получил медицинское образование в Тернопольском медицинском институте, специализируясь в кардиологии.

После гибели брата мужчина посвятил себя культурной деятельности, организовывал мероприятия и выставки в честь Героя Украины. Так, в декабре 2016 года во Львовской областной филармонии прошла выставка SILENT MEMORY, посвященная жизни и творчеству Василия Слипака, организацией которой занимался Орест. Он также был исполнительным директором Международной некоммерческой благотворительной организации "Фонд Василия Слипака".

Орест Слипак — причина смерти

Мужчина умер 12 февраля 2025 года в городе Антверпен. О причинах смерти не сообщалось. Похороны Ореста Слипака планируются во Львове в 20 числах февраля, после транспортировки его тела из Бельгии в Украину.

Последний пост Ореста в соцсети Фейсбук датируется 29 января 2025 года.

Родные братья умерли с разницей в 8 лет

Напомним, что Василий Слипак погиб 29 июня 2016 года в районе поселка Луганское под Донецком. "Телеграф" писал, что известно о жизни оперного певца, который променял французскую сцену на окопы.