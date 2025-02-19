Помер у Бельгії, поховають у Львові. Що відомо про брата Героя України Василя Сліпака і від чого він помер

Рідні брати пішли з життя з різницею у 8 років

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо про смерть старшого брата видатного оперного співака та захисника України Василя Сліпака, який загинув від кулі снайпера під час АТО у 2016 році.

Про смерть Ореста Сліпака повідомив у вівторок увечері історик української естради Михайло Маслій у Фейсбуці. Як виявилося, чоловік пішов із життя ще 12 лютого у Бельгії.

Орест Сліпак — що про нього відомо

Народився на День Незалежності України 24 серпня, цього року йому виповнилося б 57 років. Орест здобув медичну освіту у Тернопільському медичному інституті, спеціалізуючись у кардіології.

Після загибелі брата чоловік присвятив себе культурній діяльності, організовував заходи та виставки на честь Героя України. Так, у грудні 2016 року у Львівській обласній філармонії відбулася виставка SILENT MEMORY, присвячена життю та творчості Василя Сліпака, організацією якої займався Орест. Він також був виконавчим директором Міжнародної некомерційної благодійної організації "Фонд Василя Сліпака".

Орест Сліпак — причина смерті

Чоловік помер 12 лютого 2025 року у місті Антверпен. Про причини смерті не повідомлялося. Похорон Ореста Сліпака планується у Львові о 20 числах лютого, після транспортування його тіла з Бельгії до України.

Останній пост Ореста у соцмережі Фейсбук датується 29 січня 2025 року.

Рідні брати померли з різницею у 8 років

Нагадаємо, що Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року у районі селища Луганське під Донецьком. "Телеграф" писав, що відомо про життя оперного співака, який проміняв французьку сцену на окопи.