"Когда достоинство важнее протокола": украинская синхронистка восхитила своим поступком (видео)

Украинская спортсменка демонстративно отошла от представительницы страны-агрессора

В пятницу, 11 апреля, украинка Дарья Мошинская завоевала серебряную медаль на Кубка мире по синхронному плаванию в соло в Сома-Бэй (Египет). Кроме того, спортсменка показала свою гражданскую позицию на пьедестале почета.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации синхронного плавания Украины в Facebook. 17-летняя спортсменка впервые выиграла медаль на таком уровне, а копилка сборной Украины пополнилась первой наградой в сезоне. Дарья на пьедестале почета отказалась от совместного фото с представительнице Беларуси.

"Когда достоинство важнее протокола! Дарья Мошинская отказалась от совместного фото с белорусской нейтральной спортсменкой.

Однако во время церемонии награждения 17-летняя украинка уроженка Харькова отказалась фотографироваться с белорусской "нейтральной" спортсменкой, объяснив свою позицию организаторам турнира.

Слава Украине!", — гласит сообщение Федерации.

В сети восхитились поступком юной украинки.

Напомним, буквально на днях произошел подобный случай на Юношеской лиге по карате в Гвадалахаре (Испания), где 13-летний украинский каратист отказался от совместного фото с россиянином.