Стол переговоров как путь к миру: как Зеленский видит развязывание войны

Зеленский выступил на собрании через видеосвязь из Киева

В Брюсселе 11 апреля состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В ходе встречи Владимир Зеленский подчеркнул важность дипломатии и переговоров с Россией для достижения мира в Украине.

Как сообщил президент на своей Facebook-странице, война может завершиться только из-за переговоров, которые должны базироваться на четких условиях и требованиях к России.

По словам Зеленского, стабильная и достаточная оборонная помощь для Украины также является ключевым элементом в обеспечении этого процесса.

"Война должна закончиться за столом переговоров", — заявил политик.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что только такие условия, значительно усложняющие для России ситуацию как на поле боя, так и на международной арене, могут заставить ее понять, что войну следует завершить и согласиться на условия настоящего мира.

Что было на "Рамштайне"

11 апреля во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Рустем Умеров вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом официально объявили о создании новой Коалиции по радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Владимир Зеленский выступил на собрании по видеосвязи из Киева. Политик обратился к партнерам с просьбой усилить ПВО для Украины, отметив, что десятки систем Patriot могут помочь защитить мирных граждан.

Политик также напомнил о страшных последствиях российских обстрелов, в том числе в Кривом Роге, когда погибли 19 гражданских, из которых 9 — дети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа и пропагандистов.