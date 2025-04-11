Укр

Никто из команды Трампа не захотел в Украину? Экс-посол США рассказал интересное о Бринк

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бриджит Бринк и Марко Рубио Новость обновлена 11 апреля 2025, 19:49
Бриджит Бринк и Марко Рубио. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть много версий причин ее отставки

В команде президента США Дональда Трампа не нашлось желающих возглавить посольство США в Украине, что могло повлиять на решение покинуть Бриджит Бринк в должности. Сама она подала заявление об отставке, но официальное подтверждение еще не обнародовано.

Об этом сообщил бывший посол США в Украине Джон Гербст Суспільному. По его словам, назначение нового посла — сложный и длительный процесс, обычно занимающий от шести до девяти месяцев, поскольку предусматривает проверку, согласование кандидата и утверждение его в Сенате. Хотя иногда этот процесс проходит быстрее – например, недавно Сенат утвердил Майка Хакаби послом в Израиль – для Украины пока нет очевидного кандидата. К моменту назначения нового посла в Киеве будет работать временный поверенный в делах.

Гербст предполагает, что госсекретарь США Марко Рубио мог просить Бринк остаться, поскольку в команде Трампа не было желающих ехать в Украину — в частности, из-за рисков и сложности дипломатической миссии. В случае если не найдут кандидата из политического окружения, Государственный департамент может назначить карьерного дипломата. "У нас много сильных специалистов, которые охотно примут этот вызов", — сказал Хербст. Он также положительно оценил работу Бринк в Украине, отметив, что она "имела сложную работу", "продвигала реформы" и решительно отстаивала интересы США, даже несмотря на напряженные эпизоды в отношениях с некоторыми украинскими чиновниками.

Официально об отставке посла стало известно 10 апреля. В то же время, источники CBS News отмечают, что Бринк еще не подала заявление, однако уже начала прощаться с коллегами. Сама дипломат отказалась комментировать ситуацию.

Детальнее о возможных причинах ее решения сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Бринк столкнулась с растущим давлением со стороны новой администрации Дональда Трампа, представители которой сомневались в ее способности реализовывать политическую стратегию Белого дома в отношении Украины. В частности, одним из моментов, вызвавших недовольство, стало сообщение Бринк о ракетном ударе по Кривому Рогу, где она не указала, что удар был совершен именно Россией.

Журналист FT Кристофер Миллер отмечает, что среди причин увольнения – несогласие Бринк с новой линией внешней политики США, а также личные обстоятельства. Дополнительным фактором стало усложнение рабочих отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, по словам информированных источников, именно ухудшение отношений с Киевом не было решающим для ее решения уйти.

В Госдепартаменте США эту информацию опровергают. Пресс-секретарь ведомства заявила, что ей не известно о каком-либо давлении на Бринк или указаниях об избегании упоминания РФ в официальных заявлениях. Официальная позиция Госдепа заключается в том, что Бриджит Бринк отработала в Украине три года, и это считается длительным сроком для дипслужбы в зоне активных боевых действий.

Бринк была официально номинирована на должность посла в Украине президентом Джо Байденом 25 апреля 2022 года и начала исполнять обязанности со 2 июня того же года. До этого в Киеве более двух лет не было полноценного американского посла после досрочного отзыва Мари Йованович администрацией Трампа. В этот период в посольстве работали временно поверенные по делам США.

Бриджит Бринк имеет 25-летний опыт дипломатической службы. В 2019 году она впервые была назначена послом — при президентстве Дональда Трампа она была отправлена в Словакию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что одно из последних заявлений Бринк вызвало немало недовольства среди украинского общества. После российской атаки на Кривой Рог она не сказала, чья ракета ударила вблизи детской площадки.

Теги:
#Украина #Посольство США #Госдеп США #Бриджит Бринк