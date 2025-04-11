Никто из команды Трампа не захотел в Украину? Экс-посол США рассказал интересное о Бринк

Есть много версий причин ее отставки

В команде президента США Дональда Трампа не нашлось желающих возглавить посольство США в Украине, что могло повлиять на решение покинуть Бриджит Бринк в должности. Сама она подала заявление об отставке, но официальное подтверждение еще не обнародовано.

Об этом сообщил бывший посол США в Украине Джон Гербст Суспільному. По его словам, назначение нового посла — сложный и длительный процесс, обычно занимающий от шести до девяти месяцев, поскольку предусматривает проверку, согласование кандидата и утверждение его в Сенате. Хотя иногда этот процесс проходит быстрее – например, недавно Сенат утвердил Майка Хакаби послом в Израиль – для Украины пока нет очевидного кандидата. К моменту назначения нового посла в Киеве будет работать временный поверенный в делах.

Гербст предполагает, что госсекретарь США Марко Рубио мог просить Бринк остаться, поскольку в команде Трампа не было желающих ехать в Украину — в частности, из-за рисков и сложности дипломатической миссии. В случае если не найдут кандидата из политического окружения, Государственный департамент может назначить карьерного дипломата. "У нас много сильных специалистов, которые охотно примут этот вызов", — сказал Хербст. Он также положительно оценил работу Бринк в Украине, отметив, что она "имела сложную работу", "продвигала реформы" и решительно отстаивала интересы США, даже несмотря на напряженные эпизоды в отношениях с некоторыми украинскими чиновниками.

Официально об отставке посла стало известно 10 апреля. В то же время, источники CBS News отмечают, что Бринк еще не подала заявление, однако уже начала прощаться с коллегами. Сама дипломат отказалась комментировать ситуацию.

Детальнее о возможных причинах ее решения сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Бринк столкнулась с растущим давлением со стороны новой администрации Дональда Трампа, представители которой сомневались в ее способности реализовывать политическую стратегию Белого дома в отношении Украины. В частности, одним из моментов, вызвавших недовольство, стало сообщение Бринк о ракетном ударе по Кривому Рогу, где она не указала, что удар был совершен именно Россией.

Журналист FT Кристофер Миллер отмечает, что среди причин увольнения – несогласие Бринк с новой линией внешней политики США, а также личные обстоятельства. Дополнительным фактором стало усложнение рабочих отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, по словам информированных источников, именно ухудшение отношений с Киевом не было решающим для ее решения уйти.

В Госдепартаменте США эту информацию опровергают. Пресс-секретарь ведомства заявила, что ей не известно о каком-либо давлении на Бринк или указаниях об избегании упоминания РФ в официальных заявлениях. Официальная позиция Госдепа заключается в том, что Бриджит Бринк отработала в Украине три года, и это считается длительным сроком для дипслужбы в зоне активных боевых действий.

Бринк была официально номинирована на должность посла в Украине президентом Джо Байденом 25 апреля 2022 года и начала исполнять обязанности со 2 июня того же года. До этого в Киеве более двух лет не было полноценного американского посла после досрочного отзыва Мари Йованович администрацией Трампа. В этот период в посольстве работали временно поверенные по делам США.

Бриджит Бринк имеет 25-летний опыт дипломатической службы. В 2019 году она впервые была назначена послом — при президентстве Дональда Трампа она была отправлена в Словакию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что одно из последних заявлений Бринк вызвало немало недовольства среди украинского общества. После российской атаки на Кривой Рог она не сказала, чья ракета ударила вблизи детской площадки.