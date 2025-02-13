Огромный объект долго хранили в тайне: как работал и что случилось с ядерным щитом СССР в Украине

Как работала гигантская антенна

В самой гуще лесов недалеко от Чернобыля возвышается огромная конструкция, напоминающая антенну из фантастического фильма. Этот объект, известный как "Дуга", десятилетиями был окутан завесой строжайшей секретности. На картах он был обозначен как пионерский лагерь, а все, кто пытался приблизиться, рисковали столкнуться с военными патрулями. Западные страны лишь догадывались о его истинном предназначении, а среди конспирологов ходили слухи, что это система глобального шпионажа или устройство, способное влиять на человеческий разум.

На самом деле радиолокационная станция "Дуга" должна была предупредить о возможность запуске межконтинентальных баллистических ракет. Рассказываем, как удалось сохранять этот объект в тайне и как он работал.

Как создавалась "Дуга"

Конец 1950-х стал периодом острого противостояния СССР и США. Американцы наращивали ядерный потенциал и создавали ракеты, способные достигнуть советской территории в считаные минуты. Перед СССР встал вопрос: как обнаружить запуск межконтинентальных баллистических ракет до того, как они пересекут границы? Требовалось создать систему, способную заглядывать за горизонт на тысячи километров.

Задолго до этого, еще в 1947 году, советский ученый Кабанов предположил, что радиоволны могут отражаться от ионосферы Земли и тем самым обнаруживать объекты, находящиеся за пределами прямой видимости. Однако на тот момент технических возможностей для подтверждения теории не существовало, и проект под кодовым названием "Веер" закрыли, пишет Tours2chernobyl.

Но спустя десятилетие наука шагнула вперед. Физик Ефим Штырен и его команда провели расчеты и доказали, что дальность обнаружения может достигать от 3 000 до 9 000 километров. В результате 1 января 1961 года был подготовлен отчет по проекту "Дуга-1", а уже в ноябре 1962 года подписан указ о строительстве загоризонтных радиолокационных станций (ЗГРЛС) под Чернобылем.

Высота радара составляла 150 м, ширина — 750 м

Строительство грандиозного объекта "Дуга-1" началось в 1975 году. Чернобыль выбрали не только из-за удаленности от крупных городов, но из-за возможности скрыть стройку под прикрытием возведения атомной электростанции. Огромное количество материалов и техники объяснялись нуждами ЧАЭС, а на картах засекреченный объект значился как детский пионерский лагерь.

Высота радара "Дуга" составляла 150 м, ширина — 750 м. На строительство объекта потратили 150 миллионов рублей.

Как работала "Дуга"

"Дуга" заработала в 1983 году, и мир узнал о ней своеобразным способом. В радиоэфире по всему земному шару зазвучал странный ритмичный сигнал – стук, напоминающий звук дятла. Радиолюбители и военные разных стран фиксировали этот загадочный шум, и американцы дали ему прозвище "Русский дятел". Западные аналитики так и не смогли точно определить природу этих помех, а в обществе рождались самые смелые гипотезы – вплоть до теорий о советском психотронном оружии.

Официально существование "Дуги" власти СССР признали только после аварии на Чернобыльской АЭС. Но за те несколько лет, что станция проработала, она успела обнаружить сотни запусков ракет с территории США, включая даже космические аппараты. Казалось, "Дуга" могла стать важнейшей частью ядерного щита СССР.

Но после катастрофы на ЧАЭС в 1986 году станцию пришлось остановить, персонал эвакуировали. Год спустя после нескольких безуспешных попыток дезактивации территории, самую ценную аппаратуру демонтировали и вывезли на вторую "Дугу".

Сегодня этот уникальный объект остается призраком прошлого – символом амбиций, достижений и трагедий эпохи холодной войны. В 2021 году радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле занесли в Государственный реестр недвижимых памяток Украины. До российского вторжения объект можно было увидеть собственными глазами, во время экскурсии в Чернобыльскую зону.

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