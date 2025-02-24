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Национальный день молитвы 24 февраля: патриотические картинки и открытки для соцсетей

Автор
Галина Струс
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Сегодня в Украине впервые отмечается Национальный день молитвы
Сегодня в Украине впервые отмечается Национальный день молитвы. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день украинцы впервые будут отмечать Национальный день молитвы

В феврале 2025 года Верховная Рада Украины проголосовала за установление в стране Национального дня молитвы. Дату для этого дня выбрали не случайно — это годовщина полномасштабного вторжения России в Украину — 24 февраля. День молитвы предлагается отмечать ежегодно, на каждую годовщину российско-украинской войны.

Так, парламент проголосовал за основу и в целом законопроект №12457. Свои голосы за этот законопроект отдали 255 народных депутатов. Инициаторами законопроекта выступили представители разных фракций ВР, среди которых Давид Арахамия, Никита Потураев, Юлия Тимошенко и другие.

Так, 24 февраля, Верховная Рада в Национальный день молитвы будет проводить заседание, которое начнется исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

"Телеграф" подготовил патриотические открытки и картинки, чтобы вы могли поделится ими в соцсетях и мессенджерах, чтобы как можно больше украинцев узнали о новом памятном дне — Национальном дне молитвы.

Нациоанльный день молитвы, молитва, открытки, картинки, годовщина войны
Нациоанльный день молитвы, открытки, картинки, годовщина войны
Нациоанльный день молитвы 24 февраля, молитва, открытки, картинки, годовщина войны
Нациоанльный день молитвы 2025, открытки, картинки
Нациоанльный день молитвы 2025, молитва, открытки, картинки
Нациоанльный день молитвы 2025, молитва, открытки, картинки, годовщина войны

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#Открытки #Национальный день молитвы