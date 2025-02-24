Национальный день молитвы 24 февраля: патриотические картинки и открытки для соцсетей

В этот день украинцы впервые будут отмечать Национальный день молитвы

В феврале 2025 года Верховная Рада Украины проголосовала за установление в стране Национального дня молитвы. Дату для этого дня выбрали не случайно — это годовщина полномасштабного вторжения России в Украину — 24 февраля. День молитвы предлагается отмечать ежегодно, на каждую годовщину российско-украинской войны.

Так, парламент проголосовал за основу и в целом законопроект №12457. Свои голосы за этот законопроект отдали 255 народных депутатов. Инициаторами законопроекта выступили представители разных фракций ВР, среди которых Давид Арахамия, Никита Потураев, Юлия Тимошенко и другие.

Так, 24 февраля, Верховная Рада в Национальный день молитвы будет проводить заседание, которое начнется исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

"Телеграф" подготовил патриотические открытки и картинки, чтобы вы могли поделится ими в соцсетях и мессенджерах, чтобы как можно больше украинцев узнали о новом памятном дне — Национальном дне молитвы.

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