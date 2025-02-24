Національний день молитви 24 лютого: патріотичні картинки та листівки для соцмереж

Цього дня українці вперше відзначатимуть Національний день молитви

У лютому 2025 року Верховна Рада України проголосувала за встановлення у країні Національного дня молитви. Дату для цього дня обрали невипадково — це річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 24 лютого. День молитви пропонується відзначати щорічно, на річницю російсько-української війни.

Так, парламент проголосував за основу та в цілому законопроект №12457. Свої голоси за цей законопроект віддали 255 народним депутатам. Ініціаторами законопроекту виступили представники різних фракцій ВР, серед яких Давид Арахамія, Микита Потураєв, Юлія Тимошенко та інші.

Так, 24 лютого, Верховна Рада у Національний день молитви проводитиме засідання, яке розпочнеться виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

"Телеграф" підготував патріотичні листівки та картинки, щоб ви могли поділитися ними в соцмережах та месенджерах, щоб якнайбільше українців дізналися про новий пам’ятний день — Національний день молитви.

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 найкращих пісень, які стали гімнами війни. Вони повинні бути у вашому плейлисті.