Киевский Центр современного искусства М17 разоблачил схему хищения денег в НСХУ и призывает избрать нового руководителя Союза

В столичном Центре современного искусства М17 призывают избрать нового главу Национального союза художников Украины (НСХУ) из-за разоблачения грязных коррупционных схем в управлении имуществом.

На сайте галереи сообщается, что на протяжении 15 лет ЦСИ М17 на справедливых условиях сотрудничал с Киевским союзом художников, а затем – с НСХУ, арендуя здание, где располагается галерея.

Однако сегодня деятельность Центра, как и имущество Союза художников, оказалась под угрозой.

"В декабре 2024 года, ЦСИ М17 во время очередного продления договора аренды, компания ООО "Сервис НСХУ 2022", которая представляла руководство Союза, начала угрожать тем, что помещения могут передать в аренду, к примеру, под супермаркет "АТБ", поскольку, по мнению арендодателя, такая сделка принесла бы больше доходов", — сообщают в галлерее.

Также впоследствии руководство Союза создало "прокладку" для вывода денег: НСХУ продало долю в дочерней компании "Сервис НСХУ 2022" неизвестному в художественных кругах адвокатскому бюро "Мизернюк и партнеры", которое теперь концентрирует доходы от аренды имущества Союза.

В ЦСИ М17 утверждают, что речь идет о систематизированной схеме кражи и призывают избрать нового руководителя, деятельность которого будет прозрачной и отвечать интересам художников, а не способствовать обогащению отдельных лиц или коммерциализации художественных помещений.

Галерея М17 находится по адресу ул. Антоновича, 102-104, на протяжении 15 лет является важным культурным центром Украины. За это время в Центре было реализовано более 200 культурных, образовательных и социальных проектов.

Проголосовать за сохранение ЦСИ М17 можно на сайте Центра.