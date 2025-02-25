Київський Центр сучасного мистецтва М17 викрив схему розкрадання грошей в НСХУ і закликає обрати нового керівника Спілки

У столичному Центрі сучасного мистецтва М17 закликають обрати нового очільника Національної спілки художників України (НСХУ) через викриття брудних корупційних схем в управлінні майном.

На сайті галереї йдеться, що впродовж 15 років ЦСМ М17 на справедливих умовах співпрацював з Київською спілкою художників, а згодом – з НСХУ, орендуючи будівлю, де розташовується галерея.

Однак сьогодні діяльність Центру, як і майно Спілки художників, опинилися під загрозою.

"У грудні 2024 року, ЦСМ М17 під час чергового продовження договору оренди, компанія ТОВ "Сервіс НСХУ 2022", яка представляла керівництво Спілки, почала погрожували тим, що приміщення можуть передати в оренду, до прикладу, під супермаркет "АТБ", оскільки, на думку орендодавця, така угода принесла б більше доходів", — констатують у галереї.

Також згодом керівництво Спілки створило "прокладку" для виводу грошей: НСХУ продало долю в дочірній компанії "Сервіс НСХУ 2022" невідомому в мистецьких колах адвокатському бюро "Мізернюк та партнери", яке тепер концентрує доходи від оренди майна Спілки.

У ЦСМ М17 стверджують, що мова йде про систематизовану схему крадіжки і закликають обрати нового очільника, діяльність якого буде прозорою та відповідати інтересам митців, а не сприяти збагаченню окремих осіб чи комерціалізації мистецьких приміщень.

Галерея М17 розташована за адресою вул. Антоновича, 102-104, впродовж 15 років є важливим культурним осередком України. За цей час у Центрі було реалізовано понад 200 культурних, освітніх і соціальних проєктів.

Проголосувати за збереження ЦСМ М17 можна на сайті Центру.