Укр

FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025 Новость обновлена 26 февраля 2025, 17:15

Львов 8—9 февраля принимал зимний кубок по медиафутболу UA STEEL CUP Winter 2025. В соревновании приняли участие четыре популярных футбольных медиапроекта: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN и ARMAT. Партнером турнира выступила компания FAVBET, которая активно поддерживает развитие медиафутбола и его интеграцию в украинскую спортивную культуру. Об этом сообщает OBOZ.ua.

Турнир собрал звездных гостей — среди тренеров, игроков и зрителей были Артем Милевский, Александр Алиев, Николай Морозюк, Михаил Кополовец, а также популярные блогеры и представители шоу-бизнеса. В рамках мероприятия также состоялась церемония MEDIA FOOTBALL AWARDS, где подвели итоги года и отметили лучших в сфере медиафутбола.

Чемпионом турнира стали RUH MEDIA TEAM, которые одолели в финальном матче ARMAT. Бронзу завоевал PROFAN, а четвертым финишировал IGNIS.

С 2024 года FAVBET является официальным партнером трех проектов-участников зимнего кубка — RUH MEDIA TEAM, IGNIS и ARMAT, — способствуя популяризации медиафутбола среди украинских болельщиков.

В компании отмечают: "Медиафутбол в Украине демонстрирует невероятный потенциал, объединяя спорт, развлечения и медиа. Мы уверены, что это направление и в дальнейшем будет набирать обороты, привлекая все больше фанатов и способствуя развитию футбольной культуры в стране".

Даже в условиях войны FAVBET продолжает поддерживать профессиональный и любительский спорт. Компания является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола, а также партнером многих национальных федераций, включая футзальную Favbet Экстра-Лигу сезона 24/25.

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