FAVBET підтримав медійний кубок UA STEEL CUP Winter 2025

Львів 8—9 лютого приймав зимовий кубок з медіафутболу UA STEEL CUP Winter 2025 . У змаганні взяли участь чотири популярні футбольні медіапроєкти: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN та ARMAT. Партнером турніру виступила компанія FAVBET, яка активно підтримує розвиток медіафутболу та його інтеграцію в українську спортивну культуру. Про це повідомляє OBOZ.ua .

Турнір зібрав зіркових гостей — серед тренерів, гравців та глядачів були Артем Мілевський, Олександр Алієв, Микола Морозюк, Михайло Кополовець, а також популярні блогери та представники шоубізнесу. У межах заходу також відбулася церемонія MEDIA FOOTBALL AWARDS, де підбили підсумки року та відзначили кращих у сфері медіафутболу.

Чемпіоном турніру стали RUH MEDIA TEAM, які здолали у фінальному матчі ARMAT. Бронзу виборов PROFAN, а четвертим фінішував IGNIS.

З 2024 року FAVBET є офіційним партнером трьох проєктів-учасників зимового кубка — RUH MEDIA TEAM, IGNIS та ARMAT, — сприяючи популяризації медіафутболу серед українських вболівальників.

У компанії зазначають: «Медіафутбол в Україні демонструє неймовірний потенціал, об’єднуючи спорт, розваги та медіа. Ми впевнені, що цей напрямок і надалі набиратиме обертів, залучаючи все більше фанатів та сприяючи розвитку футбольної культури в країні».

Навіть в умовах війни FAVBET продовжує підтримувати професійний та аматорський спорт. Компанія є одним із найбільших спонсорів українського футболу, а також партнером багатьох національних федерацій, включаючи футзальну Favbet Екстра-Лігу сезону 24/25.