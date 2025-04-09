"Укрпочта" покупала куриные ножки, чтобы почтальоны подкупали ими уличных собак
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Гендиректор компании заявил, что это меры безопасности
"Укрпочта" нашла оригинальный способ для защиты своих работников от собак. Раньше почтальонов "вооружали" куриными ножками.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью "HackYourMom". Он отметил, что это были меры безопасности.
По словам Смелянского, идея проста и эффективна. Если на почтальона неожиданно бежит агрессивная собака, он может бросить ему курятину для "отвлекающего маневра".
"Когда почтальон идет, а на него бежит собака, он должна достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась", — отметил Смелянский.
Такое заявление гендиректора "Укрпочты" собрало десятки комментариев. Украинцы начали шутить по этой теме.
Некоторые украинцы выразили свое возмущение. Люди напомнили, сколько получает руководитель компании.
"Мужчина с зарплатой более миллиона, защищает почтальонов куриными лапками, такое только у нас возможно..", — пишет один из пользователей сети.
Остальные комментаторы поделились своим опытом работы в "Укрпочте". Одна из украинок написала, что за время работы в компании никаких куриных ножек не видела.
Ранее "Телеграф" писал, что "Укрпочта" объявила о расширении аукционов не врученных посылок еще на шесть регионов. Что скрывается в заброшенных посылках и почему это вызывает скандал?