"Укрпочта" покупала куриные ножки, чтобы почтальоны подкупали ими уличных собак

Гендиректор компании заявил, что это меры безопасности

"Укрпочта" нашла оригинальный способ для защиты своих работников от собак. Раньше почтальонов "вооружали" куриными ножками.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью "HackYourMom". Он отметил, что это были меры безопасности.

По словам Смелянского, идея проста и эффективна. Если на почтальона неожиданно бежит агрессивная собака, он может бросить ему курятину для "отвлекающего маневра".

"Когда почтальон идет, а на него бежит собака, он должна достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась", — отметил Смелянский.

Такое заявление гендиректора "Укрпочты" собрало десятки комментариев. Украинцы начали шутить по этой теме.

Некоторые украинцы выразили свое возмущение. Люди напомнили, сколько получает руководитель компании.

"Мужчина с зарплатой более миллиона, защищает почтальонов куриными лапками, такое только у нас возможно..", — пишет один из пользователей сети.

Остальные комментаторы поделились своим опытом работы в "Укрпочте". Одна из украинок написала, что за время работы в компании никаких куриных ножек не видела.

Ранее "Телеграф" писал, что "Укрпочта" объявила о расширении аукционов не врученных посылок еще на шесть регионов. Что скрывается в заброшенных посылках и почему это вызывает скандал?