Проворовавшегося генерала назначили командовать отрядами российских уголовников "Шторм Z"

Ходатайство об отправке генерала на передовую подало руководство одной из частей

Бывший командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал Иван Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z". Известно, что в состав этой группировки входят преимущественно бывшие осужденные.

Об этом сообщают росСМИ. По информации источников, уголовное производство против военного решили остановить после его согласия отправиться на фронт и возглавить один из отрядов.

Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил российскому "ТАСС", что защита вместе с Минобороны РФ подготовила официальное обращение о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения. Причиной послужило то, что военное командование приняло решение о привлечении Ивана Попова к участию в боевых действиях.

По информации российского телеграмм-канала "SHOT", ходатайство об отправке генерала на передовую подало руководство одной из частей, участвующей в боевых действиях против Украины.

Что было раньше

В марте 2025 года Иван Попов обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просил разрешения вернуться в ряды армии.

Ранее, в мае 2023 года, стало известно об аресте российского военного. Следствие подозревало его в хищении более 1 700 тонн металлопроката, закупленного для строительства оборонительных сооружений в оккупированной части Запорожской области. Ориентировочная сумма ущерба составила более 130 миллионов рублей. Генерал все обвинения возражал.

Попов стал публично известен в июле того же года после обнародования своего обращения, в котором он критиковал командование за чрезмерные потери среди российских военных и недостатки в обеспечении. После этого его уволили с должности.

Что известно о "Шторме Z"

Это система штрафных подразделений, сформированная Министерством обороны РФ в апреле 2023 года так называемого "специфического контингента". Из-за статуса экс-заключённых бойцы этих формирований в основном не имели официальных документов, подтверждающих принадлежность к вооруженным силам.

Напомним, что российское законодательство, обновленное после начала полномасштабного вторжения в Украину, позволяет привлекать на фронт даже находящихся под следствием или ожидающих приговора. Впрочем, такие ходатайства удовлетворяются избирательно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре 2024 года Минобороны России назначило новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная". Ими стали генерал-лейтенант Андрей Иванаев и генерал-лейтенант Александр Санчик соответственно.