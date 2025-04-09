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Проворовавшегося генерала назначили командовать отрядами российских уголовников "Шторм Z"

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Российский генерал Иван Попов вернется на фронт вместо тюрьмы Новость обновлена 09 апреля 2025, 16:54
Российский генерал Иван Попов вернется на фронт вместо тюрьмы. Фото Коллаж "Телеграфа" / росСМИ

Ходатайство об отправке генерала на передовую подало руководство одной из частей

Бывший командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал Иван Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z". Известно, что в состав этой группировки входят преимущественно бывшие осужденные.

Об этом сообщают росСМИ. По информации источников, уголовное производство против военного решили остановить после его согласия отправиться на фронт и возглавить один из отрядов.

Адвокат Попова Сергей Буйновский заявил российскому "ТАСС", что защита вместе с Минобороны РФ подготовила официальное обращение о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения. Причиной послужило то, что военное командование приняло решение о привлечении Ивана Попова к участию в боевых действиях.

По информации российского телеграмм-канала "SHOT", ходатайство об отправке генерала на передовую подало руководство одной из частей, участвующей в боевых действиях против Украины.

Что было раньше

В марте 2025 года Иван Попов обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просил разрешения вернуться в ряды армии.

Ранее, в мае 2023 года, стало известно об аресте российского военного. Следствие подозревало его в хищении более 1 700 тонн металлопроката, закупленного для строительства оборонительных сооружений в оккупированной части Запорожской области. Ориентировочная сумма ущерба составила более 130 миллионов рублей. Генерал все обвинения возражал.

Попов стал публично известен в июле того же года после обнародования своего обращения, в котором он критиковал командование за чрезмерные потери среди российских военных и недостатки в обеспечении. После этого его уволили с должности.

Что известно о "Шторме Z"

Это система штрафных подразделений, сформированная Министерством обороны РФ в апреле 2023 года так называемого "специфического контингента". Из-за статуса экс-заключённых бойцы этих формирований в основном не имели официальных документов, подтверждающих принадлежность к вооруженным силам.

Напомним, что российское законодательство, обновленное после начала полномасштабного вторжения в Украину, позволяет привлекать на фронт даже находящихся под следствием или ожидающих приговора. Впрочем, такие ходатайства удовлетворяются избирательно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре 2024 года Минобороны России назначило новых командующих группировками войск "Восток" и "Южная". Ими стали генерал-лейтенант Андрей Иванаев и генерал-лейтенант Александр Санчик соответственно.

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