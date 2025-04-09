Будет ли мобилизация женщин в 2025 году? Представительницы нескольких специальностей должны стать на учет

Военнообязанные женщины имеют право выезжать за границу

Мобилизация в Украине продолжается и в апреле. По украинскому законодательству призывать на службу могут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Возможна ли мобилизация женщин в 2025 году, рассказал 24 канал. С 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны стать на воинский учет.

Однако, как отмечают в Министерстве обороны, это не значит, что их будут призывать на службу.

"Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве", — пояснили в ведомстве.

Это правило действует уже давно — еще с 1992 года женщины-медики подлежали учету, если им меньше 60 лет и они признаны пригодными к службе ВВК.

В 2022 году было отдельно предусмотрено: женщины медицинских специальностей, не стоящие на учете, могут продолжать работать как не военнообязанные до конца 2026 года.

Могут ли женщины на учете выезжать за границу

Да. Женщины, даже те, кто уже стал на учет в ТЦК, не имеют ограничений на выезд за границу. Никаких изменений в законодательстве по этому поводу не принималось. Исключение – некоторые госслужащие и чиновники, занимающие критически важные должности.

Что изменилось в 2025 году

В январе 2025 года президент Украины подписал изменения в закон о военной службе, которые позволили женщинам добровольно проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП). По собственному желанию женщину могут:

поставить на воинский учет призывников;

после базового обучения — отнести к военнообязанным.

В таком случае на нее распространяются все обязательства, которые есть у мужчин во время военного положения.

В целом по законодательству женщины не подлежат мобилизации. Они могут присоединиться к рядам ВСУ только добровольно и по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в апреле. У украинцев есть 16 оснований, предусмотренных законодательством.