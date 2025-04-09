Лучше на дорогу не выезжать? Что делать водителям, которые уже на летней резине

Некоторые поспешили, не ожидая, что морозы вернутся.

После весеннего тепла в конце марта к началу апреля вернулась зима – большинство областей Украины оказались под снегом, а дороги покрылись льдом. Впрочем, некоторые водители уже успели заменить зимнюю резину на летнюю.

В такой ситуации остается одно – воздержаться от поездок на автомобиле с летней резиной в период заморозков. Лучшее решение — просто не выезжать на дороги до потепления, ведь во время гололеда очень высок уровень опасности, особенно если авто на летней резине.

В таких погодных условиях летняя резина не обеспечивает достаточного сцепления с дорогой, что существенно повышает риск аварийных ситуаций. Если есть возможность, лучше пользоваться общественным транспортом или такси.

Для тех, кто все же вынужден управлять автомобилем, следует соблюдать несколько важных правил:

снизить скорость движения;

увеличить дистанцию между автомобилями;

избегать резких маневров и торможений;

особое внимание уделять участкам в тени, где дольше сохраняется лед.

По прогнозам синоптиков, стабильное потепление ожидается с 13-14 апреля, когда температура воздуха ночью будет оставаться выше нуля.

Что касается сезонной замены шин, то специалисты рекомендуют переходить на летнюю резину, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7 градусов. Обычно это происходит в середине апреля, но погода часто вносит свои коррективы, как мы видим в этом году.

Ранее "Телеграф" также писал, когда переходить на летнюю резину и сколько это стоит в Киеве. В Киеве "переобуть" автомобиль можно на разный кошелек.