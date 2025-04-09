Путешествует за границу и демонстрирует пышные формы: как выглядит сейчас экс-соратница Ляшка Егорова
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Девушка демонстрирует лакшери-жизнь
Олег Ляшко — лидер "Радикальной партии", который долгое время был народным депутатом в Верховной Раде. В его политическую силу входила Валерия Егорова, которая показывала непристойный жест в парламенте.
"Телеграф" расскажет, какой была деятельность Егоровойа, и куда она исчезла.
Что известно о Валерии Егоровой
Егорова родилась в 1992 году. Девушка обучалась в Днепропетровском университете экономики и права. Она рассказывала, что начала работать еще во время студенчества в сфере недвижимости. Впоследствии Валерия стала заместителем директора по коммерческой недвижимости. Также она работала заместителем директора по делам общей юрисдикции.
Свою трудовую деятельность я начала на первом курсе университета как менеджер по аренде недвижимости… Грех жаловаться, мой труд всегда был оценен по достоинству, и сейчас я доросла до должности заместителя директора по вопросам коммерческой недвижимости… В прошлом году я прошла конкурсный отбор на стажировку с известной столичной юридической фирмой. обеспеченную жизнь я заработала самостоятельно и горжусь этим ", — делилась Егорова.
Впоследствии Валерия стала помощницей депутата-радикала Сергея Скуратовского. А в 22 года Егорова баллотировалась в депутаты в Киевский городской совет от "Радикальной партии" Ляшко, но не прошла.
В 2018 году Егорова оконфузилась в кулуарах парламента, показав средний палец фотографу "Телеграфа" Яну Доброносову. "Странная реакция на фото", — написал корреспондент в фейсбуке, распространив соответствующее фото.
В ответ Егорова не подбирала слова и назвала корреспондента "жалкой пародией на фотографа".
Валерия также была гостей на дне рождения Ляшко в 2015 году. Соответствующие фото она распространяла в соцсетях. Тогда о Егоровой писали как о "членкині-вамп" из-за пышных форм, которые она смело демонстрировала в кулуарах Верховной Рады и вне их.
Где сейчас Валерия Егорова
На странице Егоровой в фейсбуке указано, что она работает агентом по элитной столичной недвижимости в компании Primes Real Estate.
Девушка периодически распространяет фотографии из заведений, путешествий за границей, а также занятий спортом. На фото она часто демонстрирует свои формы в приталенных платьях из декольте. Заметно, что Егорова значительно похудела, а также воспользовалась услугами косметологов.
Кроме этого, бывшая соратница Ляшка хвастается огромными букетами, а в феврале 2025 года она распространила фото с новеньким "Мерседесом" из автосалона. Она показывает себя в элитных спортивных залах и одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – "Новопечерские Липки".
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