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Если на кухне завалялся банан, приготовьте этот чудесный завтрак: лучше, чем обычные оладьи (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусных оладий из бананов и овсянки
Рецепт вкусных оладий из бананов и овсянки. Фото Pinterest

Аппетитные оладьи с банановым вкусом

Когда хочется чего-нибудь вкусненького, не обязательно бежать в магазин. Мы говорили, как приготовить рулет с яблоками. Теперь делимся рецептом аппетитных оладий с бананом.

Такие оладьи – отличный завтрак или сладкий перекус. Как их готовить, рассказали в блоге oksanashe_diet. Если нет овсяной муки, можно перемолоть в кофемолке овсянку – на вкус это не повлияет. Из приведенного количества ингредиентов выходит одна порция аппетитных и ароматных оладий.

Ингредиенты:

  1. 1 банан
  2. 1 яйцо
  3. 2 ст. л. овсяной муки
  4. ягоды, йогурт по вкусу – для подачи
  5. сахар или подсластитель — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В емкость, в которой будет удобно сбивать блендером, выбиваем яйцо. Добавляем также банан, поломанный на небольшие кусочки.
  2. Перебиваем банан с яйцом погружным блендером. По вкусу подслащиваем смесь (это необязательно, ведь банан и так сладкий).
  3. Добавляем овсяную муку и замешиваем тесто на оладьи. На разогретую сковороду с растительным маслом наливаем тесто ложкой.
  4. Выпекаем с двух сторон по 1-2 минуты. Подаем оладьи с йогуртом и свежими или замороженными ягодами.

Эти оладьи в меру сладкие, даже если вы не будете добавлять сахар. Также мы рассказывали, как испечь вкусные ленивые хачапури.

Теги:
#Рецепт #Ягоды #Банан #Оладьи