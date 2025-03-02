Если на кухне завалялся банан, приготовьте этот чудесный завтрак: лучше, чем обычные оладьи (видео)

Аппетитные оладьи с банановым вкусом

Когда хочется чего-нибудь вкусненького, не обязательно бежать в магазин. Мы говорили, как приготовить рулет с яблоками. Теперь делимся рецептом аппетитных оладий с бананом.

Такие оладьи – отличный завтрак или сладкий перекус. Как их готовить, рассказали в блоге oksanashe_diet. Если нет овсяной муки, можно перемолоть в кофемолке овсянку – на вкус это не повлияет. Из приведенного количества ингредиентов выходит одна порция аппетитных и ароматных оладий.

Ингредиенты:

1 банан 1 яйцо 2 ст. л. овсяной муки ягоды, йогурт по вкусу – для подачи сахар или подсластитель — по вкусу

Способ приготовления:

В емкость, в которой будет удобно сбивать блендером, выбиваем яйцо. Добавляем также банан, поломанный на небольшие кусочки. Перебиваем банан с яйцом погружным блендером. По вкусу подслащиваем смесь (это необязательно, ведь банан и так сладкий). Добавляем овсяную муку и замешиваем тесто на оладьи. На разогретую сковороду с растительным маслом наливаем тесто ложкой. Выпекаем с двух сторон по 1-2 минуты. Подаем оладьи с йогуртом и свежими или замороженными ягодами.

Эти оладьи в меру сладкие, даже если вы не будете добавлять сахар. Также мы рассказывали, как испечь вкусные ленивые хачапури.