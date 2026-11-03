Известный военный, бывший замминистра по делам ветеранов Антон Колумбет прокомментировал скандальную ситуацию в Петропавловской Борщаговке под Киевом

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Значит докладываю буквами через фейсбук оторопевшей украинской общине, которая в очередной раз бесплатно поела г**на, свой мощный и несгибаемый анализ.

В Украине уже давно существует теневой бизнес "групп поддержки укланистов". Основной услугой является транспортировка свежемобилизованного из военного учреждения любого уровня в безопасное место, где он растворяется в пространстве.

Основной тактической единицей этого бизнеса группы быстрого реагирования (далее — ГБР). Типичный штат ГБР состоит из следующих сил и средств:

1. Адвокат

2. Врач

3. Блоггер

4. Водитель

5. Группа силовой поддержки

6. Группа SMM поддержки

Типичный перечень мероприятий выглядит следующим образом:

1. Получается запрос на "спасение" конкретного уклониста, который задержан, обычно от него самого или его родственников.

2. Выясняются конкретные детали — где он находится, какой правовой статус, состояние военного учета, формат доставки в ТЦК и какого и т.д.

3. Разрабатывается план.

4. ГБР прибывает на место содержания уклониста и проводит операцию по распределенным ролям:

4.1. Адвокат пишет и на месте подает запросы, оказывает юридическую поддержку, ищет основания для предоставления отсрочки, опротестования заключения ВЛК, вызывает полицию и ведет с ней коммуникацию по поводу квалификации мобилизационных мер как незаконного содержания и т.д.

4.2. Врач использует любые заболевания клиента как потребность его немедленной госпитализации, оказывает давление на неоказание медицинской помощи по запросу, проводит телефонный осмотр клиента на поиск каких-либо повреждений для квалификации как избиения, коммуницирует с официальной скорой, которую обычно тоже вызывают на место.

4.3. Блогер ведет с места происшествия стрим, фиксирует все события и генерирует контент о преступном ТЦК.

4.4. Водитель сидит и ждет.

4.5. Группа силовой поддержки топчется подальше в том случае, если ГБР начнет п**дить какой-то осатаневший от истерик дежурный. Включаются при приказе совершить силовые действия – разбить окно, открыть ворота и т.д.

4.6. Группа SMM поддержки передает полученный от блогера контент по целевым группам антимобилизационных мероприятий, сопровождает медийное освещение и отвечает за максимальную огласку комплекса мероприятий.

Эта услуга стоит много денег и предоставляется с переменным успехом. Стоимость зависит от имеющегося расчета экипажа и предоставляется пакетно (например, адвокат без блогера стоит значительно дешевле) и правового статуса "клиента".

Трагикомизм ситуации состоит в том, что россияне причастны к этому очень опосредованно. Действительно, сеть антимобилизационных пабликов и истерия раздувается при их поддержке. И понятно, что личный состав для ГБР организаторами процессов подбирается с четкой про-российской позицией (т.е. сепарей) — потому что работа эта тяжелая психологически, и нужно быть преданным делу, а это чисто за деньги не купишь. Но главной целью любой коммерческой структуры является получение прибыли. Никто не хочет любить Россию бесплатно

Эти группы в той или иной форме постоянно тусятся под ТЦК, накопителями, воротами учебных центров, батальонами резерва и т.д. Главная их цель – выдернуть рекрута до попадания в часть и вывезти в СЗЧ, откуда уже писать в часть адвокатские запросы с опротестованием результатов флюрографии.

То, что вчера произошло на Борщаговке, является совпадением идеального шторма.

1. Клиентом оказался действующий военный дезертир, а не рекрут, хотя думаю что сбежал почти сразу.

2. Поскольку он действующий, группа поиска привезла его на ПТД части, а не в батальон резерва, и "влила" в накопитель.

3. В каждой части накопители обычно разделены. Прибывающих по прямым контрактам или мотивационной мобилизацией разделяют с низкомотивированными рекрутами, которые надергаются с маршруток. Делается это с целью организации за ними ухода и режима и чтобы они не портили своим бесконечным нытьем настроение добровольцам и нормальным мобилизованным. Плюс в этих накопителях ждут проявлений эпилепсии, наркотической ломки и других проблем. После периода адаптации, когда становится понятно, кто из новоприбывших является идейным дегенератом, а кто просто запуган антимобилизационной истерией, нормальных вместе с контрачами заливают уже совместно на БЗВП в учебный центр или внутреннее учебное подразделение части, откуда они выходят уже все одинаковые. Ненормальные обычно в это время уже растворяются в СЗЧ уже по учебке или забегу по госпиталям. Именно в такой накопитель "клиент" и вызвал ГБР.

4. ГБР оказалась креативной, целеустремленной и талантливой. Следует отметить, что поскольку главным врагом уклониста является ТЦК, именно против ТЦК была направлена первоочередная информационная кампания, и именно оттуда ехала освобождать клиента ГБР. Найдя по месту ПТД части ГБР мгновенно сменила информационную кампанию на загадочную тайную застенку.

5. Роли врача и блогера слились в одной очень талантливой кликуше, отработавшей номер на 500%. С таким надрывом надавить одновременно на все паттерны украинчиков — и "против ТЦК", и "тайные застенки", и "ребенок в опасности", и "damsel in distres", и одежда парамедика, и частная скорая — удачные действия врага необходимо уважать, ни одно управление ФСБ на такое не способно.

6. Органика получилась ***йшая. Надр*ченный антиТЦКшними лозунгами народ прибывал уже в закрученный движ.

7. ПТД не имеют в своем составе специальных типов для противодействия ГБРам. У них нет офицеров-юристов, привыкших к женским истерикам и им запрещено ходить по форме. Наряд банально не знал, что ему делать, и его спорадические действия лишь подогревали истерику толпы о "что-то здесь нечисто".

Все эти факторы и слились воедино, породив очередной гнусный случай. Его причины следующие:

1. Свободная работа пророссийских настроенных групп решал, которые профессионально занимаются антимобилизационными мерами.

2. Свободное содействие их работе со стороны некоторых военнослужащих командного состава преимущественно из ТЦК и учебных центров – бизнес зародился как "такси с ТЦК/учебки", когда адвокат просто привозил деньги и рекрута выводили ему в ручки.

3. Несправедливая мобилизационная политика, которую население подсознательно чувствует и любое дергание за этот обнаженный нерв мгновенно вызывает сопротивление.

4. Скотское отношение к военнослужащим со стороны государства в части денежного довольствия — потому что вместо денежной мотивации всем предлагается самостоятельно придумать, как мотивировать запуганного рекрута.

5. Отсутствие действенного наказания за дезертирство с исключением из состава Вооруженных Сил Украины — потому что все мечтают каким-нибудь полумиллионом дезертиров, которых надо поцеловать в попку и вот вам новая армия, хотя их боеспособность и польза войску отрицательна. Зато есть польза в донесениях о численности.

Доклад закончил.

Источник: Facebook Антона Колумбета.